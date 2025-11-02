Blåvitts besked: Sen smäll mot Djurgården

IFK Göteborg ställs mot Djurgården under söndagen.

Då bekräftar Blåvitt två sena bakslag.

Jonas Brager och Linus Carlstrand missar matchen.

Linus Carlstrand. Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg är med och slåss om Europaspel i allra högsta grad. Under söndagen ställs de mot Djurgårdens IF i en viktig match i toppen av den allsvenska tabellen.

Inför matchen meddelar Blåvitt att två spelare kommer att missa matchen mot Dif.

Det är anfallaren Linus Carlstrand och mittbacken Jonas Brager som inte kommer att spela på grund av känningar.

”Jonas Bager har en muskulär känning och står över denna match. Likaså Linus Carlstrand som utgår sent ur matchtruppen”, skriver IFK Göteborg på sin hemsida.

Matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg startar 16.30.



