Efter Yohanna-ryktet – han uppges aktuell för Newcastle

Zadok Yohanna kopplas ihop med Newcastle United.

Den engelska klubben spanar även på Feyenoord-stjärnan Anis Hadji Moussa, enligt uppgifter.

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Nyligen kom rapporterna att Brighton, Newcastle United och Chelsea visar intresse för AIK:s affischnamn Zadok Yohanna. Expressen uppger att Newcastle lagt ett bud värt runt 260 miljoner kronor inklusive bonusar på 20 miljoner kronor.

Trots det höga budet ska Newcastle även titta på en annan ytter. Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri har ”Magpies” visat intresse för Feyenoords Anis Hadji Moussa, som ska ha en prislapp på 30 miljoner euro, eller 326 miljoner kronor.

Hadji Moussa noterades för 14 mål och sju assist på 40 matcher den här säsongen.