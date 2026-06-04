Uppgifter: Spurs budar på Brightons succémittback

Jan Paul van Hecke har ett par fina år bakom sig i Brighton.

Nu har Tottenham Hotspur lagt ett bud på mittbacken.

Det rapporterar The Athletic.

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Sedan hösten 2020 har den nederländska mittbacken Jan Paul van Hecke, 25, spelat för Brighton & Hove Albion.

Under den gångna säsongen var han en av de mer tongivande spelarna hos ”The Seagulls” som slutade på en åttondeplats i Premier League.

Nu kan den VM-aktuella försvararen vara på väg att byta klubb, i England.

Lyssnar man till The Athletic-journalisten David Ornstein har Tottenham Hotspur lagt ett första bud på nederländaren, och fått det nobbat.

Nu väntar nya samtal innan Spurs lägger ett nytt bud på van Hecke – som tidigare har arbetat med Roberto De Zerbi.