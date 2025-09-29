Blåvitts besked – vill bygga arena för 30 000: ”Något unikt”

IFK Göteborg vill bygga en ny arena.

Tillsammans med Ola Serneke ska ”Blåvitt” utreda att bygga en ny arena med plats för 30 000 åskådare på Kvibergområdet.

– Arena Kviberg är det starkaste och mest realistiska spåret, säger Håkan Mild i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Sedan en tid tillbaka har en ny arena varit på tapeten för IFK Göteborg. Gamla ullevi säljer slut i hemmamatch efter hemmamatch, och bedöms vara för liten för det stora fotbollsintresset i Göteborg. Nu har ”Blåvitt” presenterat visionen för en ny arena.

Under måndagen skickade klubben ut ett pressmeddelande där man slår fast att huvudspåret är att bygga en ny multiarena med plats för 30 000 åskådare i Kvibergområdet i Göteborg.

– Vi vill bygga något unikt för alla blåvita och för alla göteborgare – och vi hoppas att fler delar samma dröm, säger IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild.

Arenaprojektet kommer att drivas tillsammans med byggherren Ola Serneke, och kommer att gå under arbetsnamnet ”Arena Kviberg”.

– Vi har lagt stor tid på att utvärdera platser och idéer runt om i Göteborg. Arena Kviberg är det starkaste och mest realistiska spåret. Att vi nu går vidare innebär inte att andra alternativ inte är intressanta, men samarbetet med Ola Serneke ger oss en tydlig och realistisk vision, säger Mild.

Gamla ullevi. Foto: Bildbyrån

Serneke:

– I våra samtal med Håkan Mild och övriga i föreningen bubblar det av idéer och visioner. Vi vill samma sak: drömma större och skapa en framåtriktad arenasituation för Göteborg.

Gamla ullevi tar in omkring 18 400 åskådare.