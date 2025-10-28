Blåvitts böter står kvar – tvingas betala 150 000

IFK Göteborg tvingas betala 150 000 kronor i böter.

Detta efter att man fått avslag efter skandalmatchen mot Östers IF.

Foto: Bildbyrån

En åskådare tog sig in på plan när IFK Göteborg tog emot Östers IF och supportern måttade även ett slag mot Sebastian Starke Hedlund.

För detta straffade Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd IFK Göteborg på 150 000 kronor, detta då klubbens säkerhet ansågs ha brustit.

Blåvitt valde då att överklaga till Riksidrottsnämnden och från Rin, har man nu fått svar enligt GP.

Göteborg-Posten rapporterar nu att överklagan inte går igenom och att böterna står kvar.

– När man ser hela händelseförloppet och tittar på hur vakterna och alla som ingår i den organisationen agerar så kommer vi fram till att nej, det här var inte på rätt nivå. Då bär IFK Göteborg ansvaret, säger Riksidrottsnämndens vice ordförande Bo Bengtsson till GP.