”Då uttalar jag mig om saker som jag inte borde”

I torsdags gjorde Alex Douglas comeback efter närmare fyra månader utan speltid.

Frågan är om han är aktuell för Hammarby – där Kalle Karlsson som fick mittbacken att explodera i VSK nu huserar som tränare.

– Om jag uttalar mig om spelare som inte är i Hammarby uttalar jag mig om saker som jag inte borde, säger Karlsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Det var du som sa det, jag har inte sagt det” sa Kalle Karlsson med ett leende när FD frågade om Alex Douglas borde vara aktuell för Hammarby efter att Karlsson tillträtt som ersättare till Kim Hellberg.

”Alex Douglas är en bra spelare men det är inte mitt beslut”, fortsatte Karlsson.

Nu har december blivit mars och Douglas har sedan tiden som startspelare i Lech Poznan i höstas helt försvunnit från den polska klubbens radar – fram tills nu igen.

För i torsdags hoppade han in med 20 minuter kvar i Conference League-segern mot finska KuPS. Det var första gången som mittbacken fick speltid sedan han gjorde 90 minuter i ligaspelet 2 november. I helgen satt han dock återigen bänkad utan speltid när Lech Poznan vann med 4-3 mot Raków Częstochowa i ligan.

Med tanke på hur iskall han varit i Polen mot slutet samtidigt som Bajen tappat Pavle Vagic den här vintern vore det fortsatt inte konstigt om Karlsson vill få in Alex Douglas – spelaren som han fick att explodera i VSK 2024 vilket ledde till såväl en utlandstransfer som en sensationell plats direkt in i Jon Dahl Tomassons startelva i Nations League.

Men när FD nu på nytt frågar Karlsson om sin gamle favoritspelare med ett par veckor kvar tills svenska transferfönstret stänger duckar tränaren helt.

– De där frågorna får du ta med Micke (sportchef Hjelmberg). Det är han som bygger truppen, säger Karlsson och fortsätter:

– Jag jobbar med spelarna som jag har här i Hammarby, det har varit tydligt från början. Frågor om truppbygge får du ta med Hjelmberg, det är han som kör det.

Men är Douglas en spelare som du skulle vilja få in?

– Om jag uttalar mig om spelare som inte är i Hammarby uttalar jag mig om saker som jag inte borde. Som sagt, du kan få svar av Micke.

Inspireras av Hellbergs succé i Middlesbrough

Karlsson har fått en flygande start som ny Bajentränare med två raka segrar i Svenska cupens gruppspel.

Premiärsegern med 2-0 hemma mot Brage följdes upp med en 5-3-viktoria borta mot ÖSK. Att han ersatt Kim Helleberg som håller på att ta upp Middlesbrough till Premier League ser han som inspiration.

– Det är nog inspirerande för alla tränare inom svensk fotboll att se det. Det är stort. Det är likadant som när spelare gör det bra utomlands, det stärker svensk fotboll. Det har inte funnits många svenska tränare i historien som lyckats utomlands, säger Karlsson och fortsätter:

– ”Svennis” är fortfarande det bästa exemplet, men nu ser vi fler svenska tränare i utlandet än tidigare, det är en trend som vi ser. Det har blivit lite lättare att komma ut nu vilket är superroligt.