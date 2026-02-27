Långa väntan över för Alex Douglas efter mardrömmen

Han hade inte spelat sedan 2 november.

Men så i går fick Alex Douglas till sist göra efterlängtad comeback med ett inhopp i Conference League-avancemanget mot KuPS.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Alex Douglas var startman i inledningen av säsongen i Lech Poznan – men efter tre raka 90-minutersmatcher försvann Douglas helt och hade fram till i går inte spelat en minut sedan den sista 90-minutaren 2 november.

Därefter har Douglas antingen varit utanför truppen eller på bänken – utan att få speltid av danske tränaren Niels Frederiksen.

Men så i går i 1-0-viktorian mot KuPS vilket betydde avancemang till Conference Leagues åttondelsfinal fick Douglas äntligen äntra planen igen.

Mittbacken, som lämnade VSK för Lech Poznan sommaren 2024, hoppade in med 16 minuter kvar att spela.

Douglas kom smått sensationellt med i Jon Dahl Tomassons första Nations League-trupp i september 2024 och fick än mer sensationellt starta premiären borta mot Azerbajdzjan – men försvann kort senare helt från Tomassons Blågult och står kvar på sina fyra landskamper från den hösten.

Kontraktet med Lech Poznan sträcker sig till 30 juni 2027.

Lech Poznan ställs mot Shaktar Donetsk i åttondelsfinalen av Conference League.