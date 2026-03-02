TRE PUNKTER: ”Borde vara skraja – ser oförskämt väloljade ut”

Hammarby bortaslog Örebro med 5-3 under måndagskvällen.

Det fanns gott om utropstecken efter sjöslaget på Behrn arena.

Foto: Bildbyrån

Symboliskt och vackert, Nahir Besara

Han var tillbaka i Örebro för första gången sedan degraderingen till superettan med ÖSK 2021. Sedan dess har han och klubben gått åt olika håll. Besara har växt ut till kanske hela allsvenskans främsta spelare de senaste säsongerna efter sin enorma framfart i Hammarby, ÖSK har fortsatt inte lyckats ta sig tillbaka till allsvenskan utan var i fjol i stället på vippen att åka ner i division 1. Nu möttes ÖSK och Hammarby inför mycket folk på Behrn arena – och det var symboliskt att det var Besara som iklädde sig huvudrollen. Den nyblivne 35-åringen slog till med ett hattrick i en helt galen 5-3-match och som den ödmjuke människa Besara är firade han inte något av sina mål av respekt mot ÖSK efter sina tre sejourer som spelare där. Vackert och hederligt gjort, men heller inte förvånade när det kommer till Södertäljesonen.

Borde vara skraja för Hammarby

Det lever i gruppen inför sista omgången. Öster är piskade att vinna på 3Arena på lördag för att nå kvartsfinal, för Hammarbys del räcker kryss. Men Kalle Karlssons mannar kommer förstås inte gå för ett oavgjort resultat utan det kommer vara fullt ös framåt som vanligt när de grönvita spelar på hemmaplan och känslan är att det bara kan sluta på ett sätt – och det blir tre nya poäng för ett Bajen som redan ser oförskämt väloljade ut trots ny huvudtränare vid rodret. De andra titelutmanarna till guldet i år borde vara skraja.

Går inte att peta Kaboré

Paulos Abraham har tokhyllats av Kalle Karlsson och stod också för en imponerande höst som nia under Kim Hellbergs ledning efter försäljningen av Jusef Erabi. Men just nu är det omöjligt att trycka in Abraham som central anfallare – positionen som Karlsson ser Abraham i med tanke på konkurrensen på ytterpositionerna med Madjed, Okeke och rekordaffären Lind som främsta namn. Anledningen att det just nu inte går att trycka in Abraham stavas Elohim Kaboré. Ivorianen frälste Bajen senast mot Brage och slog till med dubbla mål i kväll. En så glödhet spelare går så klart inte att peta. Kalle Karlsson med ett rejält lyxproblem – och då har jag inte ens nämnt 2024 års allsvenska skytteligavinnare Nikola Vasic.