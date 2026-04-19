Där behöver Gais se upp: ”Kan spela var som helst”

BK Häcken sänkte IFK Göteborg senast.

Nu väntar ytterligare ett Göteborgsderby – mot Gais.

– Det ska bli jäkligt roligt att spela ett nytt derby, säger Häckens Adrian Svanbäck till FotbollDirekt.

BK Häcken hade en svag avslutning på säsongen i fjol. I år har Hisingsklubben startat allsvenskan med ett kryss och en derbyseger över IFK Göteborg.

– Det är såklart jätteviktigt, sett till hur vi slutade den senaste säsongen i allsvenskan i alla fall. Då tyckte jag vi hade lite problem med det defensiva men jag tycker att både mot Brommapojkarna och mot IFK Göteborg ser det mycket bättre ut. Vi håller ju nollan mot Göteborg och det är ju bra på sitt sätt, förklarar Häckens offensive pjäs Adrian Svanbäck för FotbollDirekt.



