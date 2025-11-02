Idag tackades Djurgårdens avgående vd Henrik Berggren av.

Då hyllades 56-åringen med ett ”hoodie-tifo” av Sofialäktaren.

– Det är det finaste jag har varit med om i hela mitt liv, säger Berggren till HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen spelade Djurgårdens IF sin sista hemmamatch för säsongen. Då stod IFK Göteborg för motståndet i en viktig match för båda lagens hopp om spel i Europa nästa år.

Inför matchen hyllades Djurgårdens avgående vd, Henrik Berggren, med ett eget tifo. Då var det svårt för honom att hålla tillbaka känslorna.

– Jag får hålla mig så att jag inte ska börja gråta, säger Berggren i intervju med HBO Max och fortsätter:

– Det är det finaste jag har varit med om i hela mitt liv.

På frågan om vad Berggren är mest stolt över under alla sina år i Djurgården lyder svaret:

– Alla människor man har lärt känna. Både i min klubb såklart men också i svensk fotboll. Det är som en familj, även om man vill vinna när man möts. Jag tycker om alla. Respekt till hela fotbollssverige.