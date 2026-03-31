Dif svarar på kritiken – efter utlånet till Nordic United

Djurgården lånade ut Kalipha Jawla till Nordic United.

Något som väckt reaktioner hos klubbens supportrar.

Nu svarar klubben på kritiken.

Djurgårdens IF lånade ut Kalipha Jawla till Nordic United på ett kontrakt över vårsäsongen. Utlånet har väckt starka reaktioner från klubbens supportrar i samband med en granskning av Södertäljeklubben. Granskningen av Expressen visar på att personer i Nordic United har kopplingar till ett kriminellt nätverk i Södertälje.

När det stod klart att Jawla lånats ut till Nordic United har flera Dif-supportrar varit kritiska – och nu går klubben ut med ett meddelande om situationen.

”På förekommen anledning vill Djurgården Fotbolls ledning klargöra och förklara gällande utlåningen av Kalipha Jawla (spelaren) till Nordic United”, skriver Dif på sin hemsida och fortsätter:

”Med spelarens bästa i beaktning stod det klart för både oss och spelaren att det mest gynnsamma för hans fotbollsutveckling under kommande säsong var en utlåning till en annan klubb på så hög nivå som möjligt.”

Djurgården förklarar vidare att Jawlas utlåningsform innebär att han kan återkallas vid behov. Klubben förtydligar vidare:

”Denna benämning av utlåningsform har föranlett antaganden och spekulation om att ett vidare samarbete har ingåtts mellan klubbarna. Så är inte fallet. Uttalanden gjorda i media av andra än representanter för Djurgården Fotboll i denna fråga kan vi inte ta ansvar för.”



