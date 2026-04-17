Dif-tränaren slår fast: ”Vi är inte favoriter”

FOKUSMATCHEN. Djurgården tar emot Malmö FF på hemmaplan

Jani Honkavaara vill inte ta på sig något favoritskap.

– Mot Malmö finns det inga favoriter, säger Dif-tränaren.

Djurgårdens IF har fått en drömstart på den allsvenska säsongen. Sex av sex möjliga poäng och under fredagen väntar stormöte med Malmö FF hemma på 3Arena.

Trots två raka segrar anser tränaren Jani Honkavaara att det defensiva kan utvecklas.

– Vi kan vara bättre defensivt. Det handlar lite också om att vi måste anfalla mer strategiskt. Att hitta rätt tillfälle att avancera, ibland gör vi det utan struktur och när man sedan förlorar bollen tar det så lång tid innan man är tillbaka i balans. Men jag är inte så orolig över det, säger Honkavaara.

Senast Djurgården och Malmö FF drabbade samman slutade det i en seger till Stockholmsklubben. För att det ska sluta i en ny viktoria för Djurgården vill Honkavaara stå kvar vid sitt spel.

– Vi måste hitta lägena att kunna pressa högt, det är en del av vår identitet. Det vill vi inte gå ifrån, men om motståndarna spelar bra måste vi vara beredda på att stå lägre, säger finländaren och fortsätter:

– Delt är vår hemmamatch, vi kommer inte att vika oss för något lag.

Lägger favoritskapet på motståndaren

MFF kryssade mot nykomlingen Örgryte IS i premiären och i den senaste omgången körde de över Gais på hemmaplan.

– Jag tycker inte att vi är favoriter. Mot Malmö FF finns det inga favoriter, det är alltid en tuff match. Det jag vet är att vi måste spela bra, vi måste göra vår bästa match hittills för att vinna. Det spelar ingen roll hur många poäng vi har, det spelar ingen roll när matchen börjar. De har fyra poäng, vi har sex poäng, men vi måste fortfarande spela bra om vi ska kunna slå dem, avslutar Honkavaara.

Matchen mellan Djurgården och Malmö FF startar 19.00.