Dif:s drag – utvecklar organisationen: ”Mer välgrundade beslut”

Djurgården utvecklar den sportsliga organsisationen.

Klubben tar in den norska plattformen Fokus – Club Management.

– För oss handlar det om att ta nästa steg i vår sportsliga organisation, säger sportchef Bosse Andersson.

Foto: Bildbyrån

Under fredagsmorgonen meddelade Djurgårdens IF att klubben tar ett nytt steg i den ”långsiktiga satsningen” på den sportsliga organisationen. Det handlar om att ”Blåränderna” tar in den norska plattformen Fokus – Club Management för scouting, rekrytering och spelarlogistik.

Dif blir första svenska klubb att använda plattformen och beskriver Fokus – Club Management som ”navet som binder samman scoutteamet, tränarstaben och den sportsliga ledningen, vilket gör att föreningen kan fatta snabbare och mer välgrundade beslut”.

– För oss handlar det om att ta nästa steg i vår sportsliga organisation. Vi har under året byggt upp en ny struktur med bland annat två heltidsanställda scouter, Pelle Olsson och Jonatan Axelsson, och med Fokus får vi ett verktyg som knyter ihop deras arbete med tränarteamet och den sportsliga ledningen. Det gör att vi kan ta snabbare och mer välgrundade beslut kring spelare, konstaterar sportchef Bosse Andersson i ett uttalande.

”En tydlig struktur”

Plattformen är utvecklad tillsammans med den norska klubben Bodø/Glimt och används av skandinaviska klubbar som Rosenborg, Brann och danska AGF.

– Vi är jättenöjda med Fokus. Det ger oss möjlighet att skapa en tydlig struktur och få allting kring en spelare samlat, oavsett vilken roll man har i scoutingarbetet. Med den här metoden får vi en fullskalig bevakning på de spelare vi är intresserade av och får in dem i vårt system för att sedan följa upp med jämna mellanrum, säger Pelle Olsson, scout i Djurgården, och fortsätter:

– Samtidigt kan vårt tränarteam följa vårt arbete kring de spelare vi lägger in, så att även de blir involverade i processen på ett helt annat sätt än tidigare. På så vis blir Fokus en helhetslösning för hela den sportsliga organisationen.

Pelle Olsson. Foto: Bildbyrån

Lars Hegg Gundersen, vd och medgrundare av Fokus – Club Management:

– Djurgården har pushat oss att utveckla plattformen vidare och satt en hög standard i samarbetet. Föreningen kombinerar en stark fotbollsmässig kompetens med en vilja att ta till sig ny teknologi, vilket gör DIF till en innovativ och idealisk partner för oss.

Djurgården ligger sjua i allsvenskan med fem omgångar kvar.