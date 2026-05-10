Djurgårdens dominans mot AIK – trots tunga historiken

AIK har rejäl plusstatistik mot Djurgården.

Ändå är det blårandig dominans i komboelvan inför söndagens derby.

Kristoffer Nordfeldt, AIK

Förväntas vakta Sveriges mål i sommarens VM och har varit riktigt bra i säsongsinledningen av årets allsvenska.

Piotr Johansson, Djurgården

Tillbaka med buller och bång efter jobbiga korsbandsskadan. Nu ofta med kaptensbindeln runt armen dessutom.

Ibrahim Cissé, AIK

En riktig succévärvning. Stor och stark, men också snabb och duktig med bollen.

Mikael Marqués, Djurgården

Satte inte en fot fel mot Blåvitt och visade varför han ska spela kontinuerligt i Djurgårdens mittlås. Lagkamrat Mikael Anderson var mäkta imponerad av insatsen senast: ”Marqués har allt man vill ha i en mittback. Han är snabb, stark… ja, han är fantastisk”, sa Anderson till FD.

Max Larsson, Djurgården

Tog revansch mot Montader Madjed efter cupkvartsfinalen med att i allsvenska derbyt för två omgångar sedan vinna den matchen i matchen på sin kant. Larsson tystade därmed tvivlarna om att han inte har sina styrkor i defensiva spelet, även om han framförallt glänser offensivt.

Zadok Yohanna, AIK

Allsvenskans mest hajpade spelare har stundtals gjort vad han velat i säsongsinledningen, fråga Rami Kaib som tog till stora ord när han beskrev duellen mot nigerianen i premiären: ”Jag blev pippad mot Yohanna, det var ju så” sa HBK-spelaren och skrattade. Det återstår att se hur Yohanna axlar uppgiften mot nyss nämnde Larsson, men att 18-åringen är en juvel utöver det vanliga är knappast en hemlighet.

Matias Siltanen, Djurgården

Given på Djurgårdens mittfält och kunde mycket väl ha lämnat i en storaffär i vintras. Väldigt passnings- och bollskicklig, fin spelförståelse.

Hampus Finndell, Djurgården

Tagit tillbaka sin startplats efter ett tyngre fjolår. Urstark i kroppen och duktig på att slå de längre bollarna. Tvåvägsspelare.

Bersant Celina, AIK

Tillsammans med Yohanna är det den norsk-kosovoalbanska spelaren som ska göra det kreativa framåt för Gnaget. Besitter en teknik och ett tillslag på bollen som få andra i den här serien.

Kristian Lien, Djurgården

Fyra mål på sex matcher i årets allsvenska och norrmannen har ersatt August Priske på ett bra sätt. Tung och jobbig att möta i det fysiska spelet och har en näsa för mål i boxen.

Bo Hegland, Djurgården

Djurgårdens bästa spelare så här långt i år. Snacka om en annan verklighet kontra i fjol när han knappt fick plats i truppen. Tre assist i 6-0-krossen mot Blåvitt senast och helt plötsligt är saknaden efter Tokmac Nguen inte så stor längre.