Hyllas igen: ”Helt fantastisk, han har allt man vill ha”

STOCKHOLM. Mikael Marqués hyllades efter matchen mot Elfsborg – men petades i derbyt mot Hammarby i omgången därpå.

Nu hyllas Djurgårdens mittback på nytt efter insatsen mot IFK Göteborg i storsegern – och på söndag väntar nytt derby mot AIK.

– Jag tycker att han är helt fantastisk, han har allt man vill ha i en mittback, säger lagkamraten Mikael Anderson till FotbollDirekt.

Första allsvenska starten som mittback för Djurgården kom borta mot Elfsborg i fjärde omgången.

Trots förlusten hyllades Mikael Marqués av sin tränare Jani Honkavaara efteråt: ”Han är väldigt bra med bollen och väldigt snabb som gör att han stoppar kontringar”, sa finländaren belåtet.

Ändå petades Marqués några dagar senare i derbyt mot Hammarby – där Jacob Une som då var tillbaka i elvan var Djurgårdens bästa spelare.

Nu mot IFK Göteborg var det som mot Elfsborg: Marqués spelade ihop med Miro Tenho medan Une satt bänk.

Resultatet: Marqués en av planens bästa spelare i 6-0-pulvriseringen och uttagen i omgångens lag av FotbollDirekt.

Lagkamraten Mikael Anderson är mäkta imponerad av Marqués.

– Uppladdningen inför derbyt (mot AIK på söndag) var perfekt. Vi har spelat bra senaste matcherna och matchen nu var toppen av det. Det var en perfekt prestation. Vi håller nollan där Rinne i mål var fantastisk, Marqués var också fantastisk, säger Anderson och fortsätter:

– Marqués har allt man vill ha i en mittback. Han är snabb, stark… ja, han är fantastisk. Det inte upp till mig vem som ska spela, men jag tycker han är fantastisk.

Hur ser du på mittbackskonkurrensen där Leon Hien inte ens fick hoppa in och där alltså Tenho och Une spelat merparten av matcherna?

– Vi har överlag ett väldigt bra lag. Jag kan inte säga så mycket mer, säger Anderson som var glad att fjolårets allsvenska skyttekung August Priske fanns på plats på 3Arena i går för att se krossen.

– Vi saknar honom inte, det skulle vi visa honom, avslutar den isländske landslagsmannen med ett stort leende.