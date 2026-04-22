Doumbia imponerar – och lär sig engelska: ”Pratar med alla”

Efter att ha tillbringat hela sitt liv i Elfenbenskusten flyttade Abdoulaye Doumbia till Sverige och Göteborg i november.

Där jobbar 18-åringen hårt på sin engelska, samtidigt som han har imponerat i BK Häckens matcher.

– När jag gjorde mitt första mål var det som att allting svartnade, berättar Doumbia till FotbollDirekt.

Det var under slutet av förra året som Abdoulaye Doumbia, 18, anslöt till BK Häcken då han lämnade den ansedda akademin ASEC Mimosas i Elfenbenskusten.

Sedan mittfältaren skrev på för “Getingarna” har han spelat fem av klubbens sex matcher i svenska cupen och allsvenskan. I den senaste matchen mot Gais, som var Häckens andra Göteborgsderby för året, stod Doumbia för ett läckert lobbmål med bredsidan vilket var hans första i både Häcken-tröjan och den svenska högstaligan.

Då valde ivorianen att springa bort till hemmaklacken och omfamna supportrarna med en kram, vilket renderade i ett gult kort.

– Ja, men jag visste inte att man fick det. Nu vet jag att får hålla mig kvar på planen om jag gör mål, säger talangen och skrattar.

Inga mer kramar med supportrarna alltså?

– Nej, det är slut med det, säger han och skrattar till.

Kring matchen i stort, som slutade med en 2-1-seger för Häcken, har Doumbia bara positiva tankar.

– Det var en bra match. Det var mitt andra derby och jag vill alltid hjälpa laget. Jag gjorde mitt första mål framför supportrarna på hemmaplan. Jag är väldigt glad över det, säger Doumbia till FotbollDirekt.

Han fortsätter:

– När jag gjorde målet var det som att allting svartnade. Jag sprang till supportrarna för att fira med dem. När min lagkamrat chippade bollen till mig såg jag att målvakten var lite långt ut i boxen. Då valde jag också att chippa.

Så hamnade Doumbia i Sverige: ”Häcken såg mig under Gothia Cup”

Hur kändes det när bollen gick in i mål?

– Väldigt, väldigt bra. Så fort jag såg att bollen gick in började jag springa.

Bakgrunden till att Doumbia landade ett proffskontrakt med Häcken tar sin början i ungdomsturneringen Gothia Cup. Där stod 18-åringen för en imponerande turnering som ledningen i Göteborgsklubben också tog del av. Ett halvår senare hade mittfältaren skrivit på för sin första seniorklubb.

– Jag kom hit för att spela Gothia Cup och BK Häcken såg mig där. Sedan fick jag träna med laget och gjorde bra. De valde att ge mig ett kontrakt och jag har varit här sedan i oktober nu. Jag är väldigt glad över att tillhöra BK Häcken och alla supportrar. Nu är jag fokuserad på mitt lag och vill alltid hjälpa laget, förklarar Doumbia.

I och med flytten till Sverige lämnade den lovande mittfältaren sitt hemland för första gången på permanent basis. Det var inget lätt åtagande till en början, berättar Doumbia.

– Det var svårt till en början, men nu har jag fått många vänner i laget. Vi pratar med varandra hela tiden och jag går även på engelska-lektioner. Om jag inte har någonting att göra ringer jag min engelskalärare och pratar.

Hyllar den svenska supporterkulturen: ”De låter oooh”

Är det någon i laget du har kommit nära?

– Jag pratar med alla i laget. Jag pratar med Silas (Andersen), Olle Samuelsson och alla andra.

Av de tre allsvenska matcher som BK Häcken har spelat har två av dessa varit göteborgsderbyn. Då tenderar stämningen att vara ”elektrisk” och god, vilket Doumbia har fått erfara.

– Det är en bra atmosfär. Derbyn är stora matcher och det kommer mycket supportrar från båda lagen till arenorna. De sjunger massor och låter ”oooh”, du vet? Det är så, så bra. Man måste verkligen ge hundra procent för sitt lag.

Hur bra skulle du säga att ditt Häcken är just nu?

– Det är sant att vi vann två derbyn, och vi är väldigt, väldigt, väldigt glada för det. Det är en väldigt bra start för oss i ligan men nu är de matcherna över. Vi måste vara fokuserade på nästa match då det är långt kvar av ligan, avslutar Doumbia.

Senare i dag möter Häcken nykomlingen Västerås SK på bortaplan. Matchen har avspark klockan 19.00.