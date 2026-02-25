Durmaz avslöjar – kunde hamnat i AIK långt tidigare

Jimmy Durmaz sejour i AIK 2023 blev en flopp.

Nu avslöjar han dock att han 15 år tidigare kunde ha hamnat i klubben – men i stället valde han Malmö FF.

– Jag tränade med AIK och Björn Wesström gillade mig skarpt, men jag kände inte att de ville ha mig på det sättet som MFF ville, berättar 36-åringen i Transferpodden.

Foto: Bildbyrån

Nyligen gick Jimmy Durmaz ut med att han avslutar spelarkarriären.

Totalt blev det 49 A-landskamper och spel i utländska storklubbar som Olympiakos och Galatasaray.

Hemma i Sverige är han främst förknippad med Malmö FF där mittfältaren vann SM-guld 2010.

Säsongen i AIK 2023 då han återvände till allsvenskan som ersättare till Sebastian Larsson blev däremot inte alls som tänkt. I podcasten Transferpodden berättar Durmaz att det efter det misslyckade 2023 var bäst för alla parter att han lämnade klubben, men också att han redan 15 år tidigare kunde ha hamnat i Gnaget.

Som supertalang hemma i Örebroklubben BK Forward hade Durmaz intresset på sig från flera håll.

– Jag hade AIK, ÖSK och Malmö, det var det som jag konkret hade att välja mellan, säger han och fortsätter:

– Jag tränade med AIK:s ungdomslag, det var Björn Wesström som var tränare för det laget som var under A-laget. Han gillade mig skarpt och sa att jag har släkt i Stockholm och att jag borde flytta till Stockholm och spela med AIK.

Durmaz blev dock inte helt såld på det upplägg som den svartgula huvudstadsklubben presenterade där och då.

– Jag kände inte att de ville ha mig på det sättet som MFF ville. De skulle inte fixa allt för mig utan lägenhet för mig och mina föräldrar skulle jag få fixa själv. MFF fixade allt och de satte mig i ett rum och sa ”här är du om fyra år”. Då fanns det inget annat att välja på när jag kollade detaljmässigt. Ville jag bli en av de bästa i Sverige var det MFF som gällde, konstaterar Durmaz och berättar vidare:

– Roland Nilsson var tränare då och sommaren 2008 sa han till mig att jag inte skulle vara startspelare där och då, men att jag 2009 skulle börja konkurrera. 2010 sa han att vi skulle vinna guld och att jag skulle vara en av de viktigaste spelarna i laget och att jag sedan 2011-2012 skulle ta steget ut. Det blev exakt så, det blev helt enligt planerna.

Durmaz lämnade MFF för turkiska Gençlerbirliği 2012.