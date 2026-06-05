Rykte: Iraola tar med sig Scott till Liverpool
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Andoni Iraola har nyligen skrivit på för Liverpool.
Nu kommer han att ta med sig mittfältaren Alex Scott från Bournemouth, enligt mediauppgifter.
Så sent som i går, torsdag, stod det klart att Andoni Iraola ersätter Arne Slot i Liverpool.
Då kommer hans första värvning till klubben att vara ett bekant ansikte.
Enligt tabloiden The Sun kommer nämligen Alex Scott, 22, att göra exakt samma flytt som spanjoren – från Bournemouth till Liverpool.
Den unga mittfältaren har spelat under Iraola de senaste säsongerna och är även en tillfällig del av det engelska A-landslaget som ställs mot Nya Zeeland i morgon.
Tidigare mediauppgifter har gjort gällande att Manchester United också har fått upp ögonen för Scott – som spelade 37 matcher för ”The Cherries” under den gångna säsongen.
Den här artikeln handlar om: