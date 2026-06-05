Rykte: Iraola tar med sig Scott till Liverpool

Andoni Iraola har nyligen skrivit på för Liverpool.

Nu kommer han att ta med sig mittfältaren Alex Scott från Bournemouth, enligt mediauppgifter.

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Så sent som i går, torsdag, stod det klart att Andoni Iraola ersätter Arne Slot i Liverpool.

Då kommer hans första värvning till klubben att vara ett bekant ansikte.

Enligt tabloiden The Sun kommer nämligen Alex Scott, 22, att göra exakt samma flytt som spanjoren – från Bournemouth till Liverpool.

Den unga mittfältaren har spelat under Iraola de senaste säsongerna och är även en tillfällig del av det engelska A-landslaget som ställs mot Nya Zeeland i morgon.

Tidigare mediauppgifter har gjort gällande att Manchester United också har fått upp ögonen för Scott – som spelade 37 matcher för ”The Cherries” under den gångna säsongen.