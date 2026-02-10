Efter Bishesaris skada – Blåvitt agerar inte på marknaden

Elis Bishesari har dragit på sig en lindrig handskada och blir borta i ett par veckor.

Då kommer IFK Göteborg att lyfta upp en målvakt från sin egen akademi.

– I nuläget vill jag inte gå in på vem det blir, säger sportchef Hannes Stiller till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det var i onsdags förra veckan som IFK Göteborg meddelade att målvakten Elis Bishesari, 20, hade lämnat klubbens träningsläger till följd av en skada.

Kort därefter meddelade klubben själva, efter FD:s rapporter om en lindrigare handskada, att 20-åringen blir borta i omkring tre veckor.

– Nu är bedömningen klar och för Elis del innebär det cirka tre veckors frånvaro från fotbollsutövande, sade IFK:s fysioterapeut Fredrik Larsson i ett uttalande.

Nu meddelar Blåvitt-sportchefen Hannes Stiller att det inte är aktuellt att plocka in en utomstående ersättare för Bishesari. Istället kommer man att flytta upp en lovande förmåga från akademin under tiden förstavalet rehabiliterar.

– Som det ser ut nu är vår plan att plocka upp någon underifrån. Det är en såpass begränsad tid så det är där vi står idag, säger sportchefen Hannes Stiller till Fotbollskanalen.

Vilken målvakt från akademin det blir står dock inte klart i dag.

– I nuläget vill jag inte gå in på vem det blir. Vi har ett par olika alternativ från våra egna led, meddelar Stiller.

Utöver Bishesari finns nyförvärvet Jonathan Rasheed att tillgå.







