Elfsborg meddelar – slog försäljningsrekord 2025

IF Elfsborg har meddelat sin årsredovisning för 2025.

I detta framgår det att Borås-klubben har gått med vinst – samt slagit försäljningsrekord.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen presenterar IF Elfsborg sin årsredovisning för år 2025. I den visar den gulsvarta fotbollsklubben upp en vinst på 16,6 miljoner för koncernen samt att man nu har ett eget kapital på 186,4 miljoner kronor.

Innan fjolåret övergick till 2026 satt Borås-klubben på 68 miljoner kronor i likvida medel (pengar i kassan). Nu är det ännu högre med tanke på Besfort Zeneli-försäljningen till Royale Union Saint­-Gilloise för omkring 60 miljoner kronor inklusive bonusar, vilket är en rekordaffär.

År 2025 var även ett fint sådant när det kommer till spelarförsäljningar i Elfsborg. Detta då man tjänade 76,8 miljoner kronor på spelartransfers vilket de låter meddela är det högsta nettoresultatet någonsin för klubben.

Värt att notera är även att Elfsborgs omsättning sjönk från 261,7 till 244,4 miljoner kronor vilket till stort del beror på att man inte kvalade till Europa under sommaren.

Vad gäller spelarförvärv investerade Elfsborg omkring 83,1 miljoner kronor i nya förmågor och betalade totalt sett 52,7 miljoner kronor i lön till samtliga spelare. Agentarvodet för 2025 landade på knappa 15 miljoner kronor.