Elfsborg vände och vann – Wikström med dubbla mål

IFK Göteborg tar emot Elfsborg på Gamla Ullevi under lördagen.

Matchen slutade 2-1 till Elfsborg efter dubbla mål av Rasmus Wikström.

Allsvenskans 15:e omgången är i gång och då var det IFK Göteborg som tog emot Elfsborg på Gamla Ullevi i Göteborg.

Inför matchen var båda målvakterna i Blåvitt tillgängliga för spel efter att Pontus Dahlberg ersatts av Elis Bishesari på grund av en muskelskada. I startelvan var det Bishesari som fick chansen och Billborn valde även att starta Sebastian Clemmensen och Imam Jagne i stället för Felix Eriksson och Eman Markovic. Norrmannen missade matchen på grund av utlänningskvoten.



***

Matchen inleddes intensivt från båda lagen. IFK Göteborg kom till en farlig chans på frispark i den sjätte minuten där Sebastian Clemmensen kommer till avslut men över mål.

Det var hemmalaget som låg på och efter en retur efter hörna stod Sebastian Clemmensen rätt och kunde, på volley, sätta dit ledningsmålet.



Kort innan paus kvitterade Elfsborg. Besfort Zeneli levererade en perfekt slagen frispark rakt in i straffområdet där Rasmus Wikström dök upp och nickade in bollen i mål.



Minuter senare var det dags igen. Den tidigare Blåvitt-backen, Rasmus Wikström slog till igen. Återigen nickar han in bollen i mål efter ett långt inkast.



Precis innan halvtid gjorde Blåvitt 2-2 men målet dömdes bort för offside.



Den andra halvleken var desto segare. Elfsborg skapade mest utan att egentligen komma till några jätte farligheter. Blåvitt kom inte upp i den nivå man var på i den första halvleken.



Fler mål blev det inte och matchen slutade 2-1 till Elfsborg.

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari – Santos, Bager, Erlingmark, Tolf – Thordarson, Kruse, Jagne – Clemmensen, Fenger, Heintz

IF Elfsborg: Eriksson – Wikström, Ibrahim, Yegbe – Hedlund, Thomasen, B. Zeneli, Hult – Olsson, Ihler, Silverholt