NORRKÖPING. Christoffer Nyman är inte bara IFK Norrköpings mesta spelare genom alla tider.

Han är också ett allsvenskt unikum, menar Malmö FF:s interimtränare Anes Mravac.

– Det är vackert att vi har den typen av spelare som kvar som blir trogna en klubb så länge, säger han.

Foto: Bildbyrån

Christoffer Nyman, 33, är IFK Norrköpings mesta spelare genom alla tider och har förlängt sitt kontrakt med klubben fram till 2030.

Men han är inte ”bara” det. Han är också en fanbärare för ”Peking” som klubb och Norrköping som stad. Det svaret får du åtminstone om du frågar Norrköpings tränare Martin Falk.

– Jag har varit inne på det ett par gånger men han är helt otroligt viktig för den här staden, klubben och för allsvenskan. Han är unik på det sättet och att bara få vara med om honom är en ära, säger han efter matchen mot Malmö FF och fortsätter:

– Han är fantastisk att få jobba med och en väldigt fin människa som lägger ner sin hjärta och själ i den här klubben dag ut och dag in. Han har varit här i framgångar och motgångar – och klubben kan stå stadig med honom.

”En av allsvenskans bästa forwards över tid”

Foto: Bildbyrån

Anes Mravac är tillförordnad tränare i Malmö FF, som vann matchen mot Norrköping med 2-0, och har jobbat med ”Totte” under sin tid som assisterande tränare i Östgöta-klubben. Även han är mäkta imponerad över fotbollsspelaren och människan Christoffer Nyman.

– Jag instämmer i det Martin säger. Han är en av de bästa människorna jag har träffat. Som fotbollsspelare har han exceptionella kvaliteter och har visat över tid att han är en av allsvenskans bästa forwards. Det är också vackert att vi, i den här moderna tiden, har sådana här kvar sådana typer av spelare som blir trogna en klubb så länge. Jag har bara det bästa att säga om Totte.

Efter Pekings förlust mot MFF, som var deras tredje raka, frågade FotbollDirekt en besviken Arnór Traustason om sin lagkamrats betydelse för IFK Norrköping.

– Han betyder såklart jättemycket för hela klubben och staden. Det är viktigt att ha honom i närheten och han förtjänar allt beröm, säger han.

Hann du med att uppfatta någonting av tifot med honom?

– Ja, det var fantastiskt.

