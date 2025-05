FD-ELVAN: De var bäst i omgång 11 – ”The next big thing från Mjällby”

Efter varje spelad omgång av allsvenskan tar FotbollDirekts redaktion ut de elva bästa spelarna.

Här är de som utmärkte sig i omgång elva!

Även matcherna som flyttades från omgång 18 och spelades i veckan räknas med.

Den elfte omgången av allsvenskan 2025 inleddes inte med matcher från omgång elva. I alla fall inte enligt FD-elvans tideräkning. I stället inleddes omgången med två matcher som egentligen tillhör den 18:e omgången av allsvenskan 2025. Anledningen var att underlätta spelschemat för lagen som ska spela i Europa i sommar, och därför flyttades klassikermötet Malmö FF mot AIK samt Hammarbys hemmamatch mot Mjällby och spelades mitt i veckan.

Succélaget Mjällby fortsätter att göra succé, och på 3Arena kom Maif undan, om än med blotta förskräckelsen, med alla tre poäng. Samtidigt utspelade sig en ordentlig batalj på Eleda Stadion när Malmö FF och AIK fick dela broderligt på poängen.

Den ”riktiga” omgång elva drog igång under lördagen när IFK Värnamo kryssade i bottenmötet med Östers IF, efter att Lukas Bergqvist räddat nykomlingarna med ett sent kvitteringsmål. Senare under lördagen var Gais tillbaka på vinnarspåret med en 2–1-seger mot gästande Sirius, som sjunker allt närmare nedflyttningsplats.

Under söndagen spelades fyra matcher. Gästande Elfsborg körde över Halmstads BK på Örjans vall, samtidigt som MFF:s kris blev allt djupare med en uddamålsförlust i klassikermötet mot IFK Göteborg på Gamla ullevi. Söndagseftermiddagen bjöd på dubbla matcher i Stockholm när AIK bortaslog BP i derbyt på Grimsta, samtidigt som Djurgården och BK Häcken fick dela på poängen några kilometer söderut.

Den elfte omgången avrundades på måndagskvällen när Mjällbys segersvit på tre raka matcher bröts av IFK Norrköping. Arnór Traustasons raketfrispark i slutminuterna såg till att både Maif och ”Peking” fick en poäng vardera, och i Stockholm pressade Degerfors Hammarby. Även där avgjordes matchen med ett kanonskott när Nahir Besara sköt sitt ”Bajen” till en 1–0-seger hemma på 3Arena.

Här omgångens elva från FotbollDirekt:

Målvakt:

Kristoffer Nordfeldt – AIK:

AIK-målvakten stod för två lysande matcher som renderade i två hållna nollor – mycket mer än så kan man inte kräva av en keeper. Dessutom såg Kristoffer Nordfeldt till att AIK fick med sig alla tre poäng hem från Grimsta med en straffräddning och några monsterparader i derbyts slutminuter.

Försvarare:

Axel Norén – Mjällby AIF:

Mjällbys hemvändande son krönte landslagsuttagningsveckan med en strålande insats mot Hammarby under torsdagen, där Norén förmodligen var bäste spelare på planen.

Filip Benković – AIK:

Filip Benković är ett monster. Mittbacken vinner i stort sett allt i luftrummet och är en klart bidragande faktor till AIK:s starka defensiv. Borta mot Malmö FF var han briljant. Borta mot BP; likaså.

Pontus Jansson – Malmö FF:

Ett val som kommer få många att höja på ögonbrynen. MFF-generalen gick sönder mot AIK och spelade bara 60 minuter i Malmö FF:s två matcher, men den timmen han gjorde mot ”Gnaget” var bland det bästa man sett. Pontus Jansson fullständigt åt upp John Guidetti och hade det inte varit för honom hade AIK förmodligen fått med sig alla tre poäng hem från Malmö.

Mittfältare:

Simon Hedlund – IF Elfsborg:

Elfsborg tuffar på, likaså Simon Hedlund. Han är helt otrolig, den 32-årige hemvändaren. Hade han haft turen lite mer på sin sida mot Halmstad hade det kunnat bli både en och två poäng till, men Hedlund fick nöja sig med att smälla in straffen till 1–0 för Elfsborg.

Simon Gustafson – BK Häcken:

Vad gör man om man inte har några anfallare? Jo, man stoppar upp Simon Gustafson på topp. Häckens experiment mot Djurgården blev lyckat, och Gustafson briljerade i den falska nia-rollen som han fick axla på 3Arena. Aktionen som ledde till Häckens 1–0-mål är av yppersta världsklass!

Amin Boudri – Gais:

Amin Boudri fortsätter att ta steg och är på väg att växa ut till något utöver det vanliga i Gais. Den lille bolltrollaren på mitten var, tillsammans med Gustav Lundgren, inblandad i allt som skedde offensivt mot Sirius, och låg bakom Gais kvitteringsmål (som han också själv tryckte dit).

Simon Olsson – IF Elfsborg:

Hemvändaren har inte varit den blixtrande succén sedan han återvände från Nederländerna som många trodde, men i 4–1-segern mot HBK visade Simon Olsson vilken klass han besitter. När han är på humör är Elfsborgsmittfältaren en av de absolut bästa spelarna i allsvenskan, och vilket humör han var på under söndagseftermiddagen!

Noah Tolf – IFK Göteborg:

”Blåvitt”-ynglingen hade det otacksamma uppdraget att stoppa Malmö FF:s höger, men för Noah Tolf var det inga problem. Vänsterbacken var fullständigt galet bra mot MFF och såg till att de regerande mästarna fick lämna Gamla ullevi utan några som helst poäng.

Anfallare:

Ludwig Małachowski Thorell – Mjällby AIF:

Många har snackat upp Ludwig Małachowski Thorell som ”the next big thing” från Mjällby, och många är vi som börjar bli övertygade om att det faktiskt stämmer. Den BP-fostrade 20-åringen fick chansen både mot Hammarby och Norrköping. Resultatet? Dubbla kassar. Snyggt, Ludwig Małachowski Thorell!

Frederik Ihler – IF Elfsborg:

Målsprutan Frederik Ihler fortsätter att ösa in mål och tar sig in i FD-elvan för andra omgången i rad. Nej, han bjöd inte på ett hattrick denna gång, men dansken var totalt livsfarlig mot HBK.