GÖTEBORG. Gais skulle träna som vanligt.

Då satt plötsligt Emil Forsberg, 34, i omklädningsrummet.

– Vi sa inget. Det var roligare så, skojar Fredrik Holmberg.

Foto: Sebastian Ahokas / Bildbyrån

Gais fick förstärkning till torsdagsträningen i form av den rutinerade landslagsmittfältaren Emil Forsberg. New York Red Bulls-svensken har köpt en lägenhet i Göteborg och behövde ”röra på kroppen”, berättade han strax efter Gais träning på Valhalla IP.

– Jag fick vara med i dag och nu sticker jag tillbaka till New York och ska träna igen, sa Forsberg.

Gais-tränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg uppskattade gästspelet på torsdagsträningen.

– Han har bra smak, killen, skojar Holmberg.

”Fidde” meddelar också att Forsberg, som sedan i fjol håller till i amerikanska MLS, fortsatt håller en hög kvalité på fotbollsplanen.

– Man ser då och då när han blixtrar till, och han kan se passningar som kanske ingen annan. Det är en fantastisk spelare och det var kul att se det i vår miljö.

Foto: Sebastian Ahokas

– Jag tror att det var en rolig upplevelse för alla och jag tror att det betyder mycket att han kunde komma hit och vara med.

Höll det hemligt

Förfrågan om Forsbergs gästspel på Gais-träningen kom tidigare i veckan. Men då valde tränarstaben att hålla det hemligt för spelartruppen.

– Vi sa inget bara. Rätt var det var, när alla kom in i morse, så satt han där som om inget hade hänt. Det var roligare så. Då satt han där och de bara; ”Jaha”, skrattar Holmberg och fortsätter:

– De tänkte; ”Vad händer här nu?”. Det var under radarn, det var perfekt.

Holmberg. Foto: Bildbyrån

– Han blev en i gänget bara. Han är den första gubben som någonsin har tagit av sig skorna när han kom in i vår tränarbarrack. Det har aldrig hänt tidigare, det är hur skräpigt som helst, men han gjorde det. Det visar väl hur ödmjuk och fin han är.

Emil Forsberg har en bakgrund inom Gif Sundsvall och Malmö FF, men vid en eventuell återkomst till Sverige efter att kontraktet i USA gått ut kanske torsdagens träning skulle kunna öppna dörrar för en Forsberg i grönsvart.

– Om han tyckte att träningen var okej och att vi inte sprang för många löpningar på slutet, eller om han gillade löpningarna. Om han gillade sättet vi tränar på så borde det tala för Gais fördel, skrattar ”Fidde”.

Emil Forsberg nobbades i den nya förbundskaptenen Graham Potters första landslagstrupp i går, onsdag. Han har tidigare gjort 90 landskamper för det svenska herrlandslaget.