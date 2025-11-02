Fillings framtidssvar: ”Jag har fokus på AIK”

Det har skrivits mycket om Kevin Fillings framtid den senaste veckan.

Nu ger den 16-årige anfallaren sin syn på spekulationerna.

– Jag vet ingenting, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

I slutet av juni gjorde Kevin Filling allsvensk debut för AIK, som 16-åring. Detta då han spelade från start mot IFK Göteborg – och slog till med sitt första mål för klubben i den första halvleken.

Tidigare denna vecka uppgav tyska Sky Sports att Manchester United var i konkreta förhandlingar med AIK om talangen. Detta för en prislapp på runt tre miljoner euro, eller 33 miljoner kronor.

Därefter kunde FotbollDirekt berätta om att någon sådan förhandling inte äger rum – samt att ”Gnaget” inte planerar att sälja sitt löfte till vintern. Efter det har FD även förtäljt att Aston Villa har ”kommit in i bilden”.

Under söndagen spelade AIK borta mot Elfsborg i en match man vann med hela 3-0. Då fick Kevin Filling göra ännu ett inhopp, denna gång i den 96:e minuten.

”Jag vet ingenting”

Efter matchen berättar han att han inte har särskilt bra koll på allting som skrivs.

– Ja, men det är inget speciellt. Jag vet inte om så mycket. Jag har fokus på AIK. Det är allt mitt fokus. Jag vet ingenting. Så jag tänker inte på det så mycket, säger han till Expressen.

Vidare berättar den lovande anfallaren att hans mål är att knipa en startplats i ”Gnaget” under nästa säsong.

– Och göra det så bra jag kan i varje match. Varje chans jag får. Fortsätta leverera med fler poäng. Det är det.

Inför den sista allsvenska omgången befinner sig AIK på en fjärdeplats.

