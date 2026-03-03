Flataker hyllar nya AIK-tränaren: ”Kan bli hur bra som helst”

Erik Flataker och hans AIK har bytt Mikkjal Thomassen mot José Riveiro.

Då menar norrmannen att hans lag kan bli ”hur bra som helst” under spanjoren.

– Vi har haft en snabb framgång sedan vi började i Spanien, säger han.

Foto: Bildbyrån

Med ett drygt halvår i AIK-tröjan har Erik Flataker gjort sig hemmastadd i Stockholm och strosar bekvämt runt på Karlbergs träningsanläggning.

Anfallaren, som fick inleda premiären mot Västerås SK på bänken för att sedan starta i 3-0-segern mot IK Oddevold, befinner sig i en tuff konkurrenssituation med talangen Kevin Filling. Däremot utesluter han inte möjligheten att spela tillsammans med 17-åringen, som både kan spela som nia och ytter.

– Absolut, Kevin är en fantastisk spelare. Han är ung och talangfull. Att han kan spela både till höger, vänster och i mitten tror jag verkligen. Det kan absolut vara möjligt, men vi har också bra spelare på sidorna och det är hög konkurrens i truppen. Det är bara bra.