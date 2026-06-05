Real Madrid-presidenten bekräftar tre nyförvärv

På söndag håller Real Madrid sitt presidentval.

Tre dagar innan detta bekräftade den nuvarande presidenten tre värvningar inför nästa säsong.

– De tre första värvningarna är Mourinho, Konaté och Dumfries, säger han i tv-programmet Horizonte.

Foto: Bildbyrån

Den 7 juni har Florentino Perez chans att förlänga sin svit som president för Real Madrid, ett uppdrag han har haft sedan år 2009.

Utmanas gör han av affärsmannen Enrique Riquelme, som hamnade i blåsväder under gårdagen.

Trots att det inte står klart om Perez kommer att förbli Real-president bekräftar han nu tre nyförvärv inför nästa säsong. Det kanske största handlar om tränarposten.

– De tre första värvningarna är Mourinho, Konaté och Dumfries, säger han i tv-programmet Horizonte.

José Mourinho är just nu tränare för Benfica medan Konaté ansluter gratis efter att ha lämnat Liverpool och Dumfries köps loss från Inter.

Det slutar dock inte där. I samma intervju berättar Perez att hans klubb kommer att lägga ett miljardbud på en spelare i det fall att han vinner valet till helgen.

– Det blir den största betalningen som Madrid har gjort för en spelare, minst 150 miljoner (euro, alltså 1,6 miljarder kronor). Han är en riktig ”Galáctico”, berättar Perez.