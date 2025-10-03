Förundersökningen om hot mot Håkan Mild läggs ner: ”Besvikelse”

Tre personer misstänktes för olaga hot mot IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild.

Nu läggs förundersökningen ned, enligt GP.

– En stor besvikelse, säger Mild till lokaltidningen.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg polisanmälde olaga hot mot klubbdirektören Håkan Mild efter ett möte med supportergruppering Wisemen. Enligt GP ska tre personer i grupperingen delgetts misstanke om brott tidigare i somras.

Nu har ärendet lagts ned. Enligt GP fattades beslutet av åklagare Mats Ihlbom under fredagen.

”Utredningen ger stöd för målsägandes uppgifter om att försök har gjorts den 5 december 2024 att påverka målsäganden i hans beslutfattande. Vidare ger utredningen stöd för att målsäganden uppfattat uttalandet som gjorts i samband med detta som hotfullt. Det aktuella uttalandet skulle – under vissa omständigheter – kunna bedömas som förtäckt hot om brottslig gärning”, skriver åklagaren.

Håkan Mild. Foto: Bildbyrån

”Genom den utredning som genomförts har det dock inte kunnat fastställas att de misstänkta har haft sådant uppsåt som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt. Utredningen från polisen har även utrett att uttalandet skulle kunna betecknas som otillåten påverkan. Något sådant brott finns i dagsläget inte”.

Håkan Mild är besviken över utfallet.

– Det är en stor besvikelse, säger han till GP.

– Det är inte okej att komma in på någons arbetsplats och säga det som har sagts, absolut inte. Det hade ingen accepterats någonstans. Det fungerar inte så och ska inte ske.

IFK Göteborg-toppen meddelade tidigare i veckan att han avgår som klubbdirektör efter säsongen.