Fredrik Söderberg: ”Han var vårt förstaval”

AIK:s tränarrekrytering drog ut på tiden.

Men enligt Fredrik Söderberg var det värt det.

– Vi har fått tränaren som vi har letat efter, säger AIK:s vd i supporterpoddcasten Vi är överallt.

Foto: Bildbyrån

Mikkjal Thomassens jobb som AIK-tränare var ute på tunn is efter en svag höstsäsong 2025. Trots det dröjde det innan färingen lämnade och en ersättare kunde presenteras.

Den 16 januari kunde AIK till slut offentliggöra att José Riveiro skulle ta över tränarrollen. Nu kan AIK:s vd Fredrik Söderberg även bekräfta att spanjoren var klubbens förstaval.

– Det är också därför det har tagit tid. Vi har velat ha honom. Sedan handlar det ju om att jobba med José för att mål honom, säger han i podcasten Vi är överallt.

Söderberg är nöjd med tränarrekryteringen och ser positivt på den framtid som går AIK till mötes.

– Vi har fått en tränare som vi har letat efter. Det känns som att de sportiga pusselbitarna är på plats och att organisationen kan jobba framåt, menar han.

José Riveiro har lett AIK i två träningsmatcher under försäsongslägret i Spanien. Det har så här långt blivit förlust mot lettiska Liepāja (1-3) och oavgjort mot kanadensiska Toronto FC (2-2).

AIK ställs mot norska Viking på fredag. Det är den sista träningsmatchen innan Svenska Cupen drar igång den 22 februari. ”Gnaget” inleder cupspelet mot Västerås SK på hemmaplan.