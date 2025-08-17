Gais sänkte Bajen med sent mål
STOCKHOLM. Tunga dagar för Hammarby.
Uttåget mot Rosenborg i Conference League följdes nu upp med en 1-2-förlust hemma mot Gais.
Edvin Becirovic blev matchhjälte med segermålet i 88:e minuten.
Det var två revanschsugna lag som drabbades samman på 3Arena. Gästande Gais kom från en derbyförlust mot IFK Göteborg medan Hammarby i torsdags föll med 1-0 hemma mot Rosenborg vilket betydde uttåg i Conference League-kvalet.
Nu skulle Bajenfansen få lämna 3Arena med dyster min på nytt.
För i 88:e minuten sköt inhoppande Edvin Becirovic det avgörande 2-1-målet från nära håll. Warner Hahn var på bollen, men det hjälpte inte.
Den första halvleken slutade 1-1 efter straffmål från Harun Ibrahim i tolfte minuten innan Nahir Besara med utsökt frispark kvitterade i krysset tre minuter senare.
Gais är femma i tabellen med blott en poäng upp till Europaplats, Hammarby är kvar som tvåa men efter Mjällbys sena kvittering mot Djurgården har de nu fem poäng upp till serieledarna.
