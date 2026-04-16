Gais tunga besked: Holméns korsband är av

Gais bekräftar ett tungt besked.

Kevin Holmens korsband är av.

Nu står det klart att Kevin Holmén har drabbats av en korsbandsskada. Gais meddelar att skadan innebär att 24-åringen missar resten av säsongen 2026.

Skadan uppstod under en träning inför matchen mot Malmö FF.

Frånvaron blir ett tungt avbräck för laget, som redan tidigare tappat Gustav Lundgren för resten av året efter en hälseneskada.

