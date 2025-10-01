”Håkan har varit en väldigt stark och uppskattad kraft”

Håkan Mild kommer att tacka för sig efter fem år som klubbdirektör i IFK Göteborg.

Då menar Svensk Elitfotbolls sportchef, Svante Samuelsson, att han kommer att vara saknad.

– Han hade fokus på de goda krafterna och på att utveckla föreningen, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under onsdagsmorgonen som IFK Göteborg meddelade att Håkan Mild kommer att lämna sitt uppdrag som klubbdirektör i föreningen efter säsongsavslutningen av allsvenskan. Detta efter fem år på posten.

Då vill Svensk Elitfotbolls sportchef, Svante Samuelsson, lägga vikt vid det som Mild har bidragit med till den svenska fotbollen.

– Håkan har på många sätt varit en väldigt stark kraft i svensk fotboll under många år, en väldigt stark och uppskattad kraft ska jag säga. I rollen som klubbdirektör i en av våra större klubbar har han ett väldigt stort engagemang och är en väldigt uppskattad kollega. Jag tycker att han har haft ett väldigt starkt ledarskap i IFK Göteborg som baseras mycket på passion för klubben och för svensk fotboll, säger Samuelsson till FotbollDirekt.

”Håkan har varit väldigt stark i att fokusera på att utveckla IFK Göteborg”

Den senaste tiden har det stormat en del kring klubbdirektören som bland annat uppges ha fått polisskydd på grund av hot från klubbens supportrar. Det vill inte Samuelsson uttala sig om, istället menar han att han och Mild har haft fokus på annat.

– I min roll som sportchef i SEF har vi fokuserat på de sportsliga diskussionerna. Att utveckla svensk fotboll och för Håkan har det varit fullt fokus på att utveckla IFK Göteborg. Det är de områdena jag har haft dialog om med Håkan.

Vill du säga någonting om vad du tycker kring allt som har hänt kring Mild och IFK Göteborg?

– Det jag kan säga är att jag tycker att Håkan har varit väldigt stark i att fokusera på att utveckla IFK Göteborg och de människor som jobbar väldigt hårt varje dag för att utveckla IFK Göteborg. Dels de som är anställda på Kamratgården men även spelartrupp, akademi och även de som är medlemmar i föreningen. Att ha fokus på de goda krafterna och att utveckla föreningen, det tycker jag han gjorde bra i en tuff miljö.

Tror du att han kommer att vara saknad?

– Absolut! Både som en väldigt duktig fotbollsledare och som en bra person och arbetskamrat, avslutar Samuelsson.