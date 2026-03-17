Hammarby testar ivoriansk talang

Hammarby har en provspelare på besök.

Det är Obli Kouamé, 17, som kommer att träna med A-laget.

Det meddelar Bajen under tisdagen.

Hammarby har haft en framgångsrik scoutingverksamhet i Afrika. Spelare som Nathaniel Adjei, Odilon Kossounou och Bazoumana Torué har slagit igenom i Stockholmsklubben och sålts vidare i Europa.

Under tisdagen meddelar Hammarby att den ivorianske försvararen Obli Kouamé är på besök. 17-åringen kommer att träna med Bajens A-lag återstoden av mars innan han ska spela U20-VM för Elfenbenskusten.

– Obli är en spelare vi har haft ögonen på en tid och sett på plats i Elfenbenskusten, och vi följde honom även under U17-VM i höstas där han var en av de mest framstående spelarna. Nu har vi bjudit in honom till oss för att vi ska lära känna varandra lite bättre och för att vi ska få se Obli i vår miljö, säger sportchef Mikael Hjelmberg på klubbens hemsida.

Kouamé är lagkapten i FC Mouana i den ivorianska högstaligan.