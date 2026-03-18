Haris Radetinac hyllar Bosses Andersson: ”Han är allt”

Bosse Andersson lämnar Djurgården.

Den före detta Djurgårdsspelaren Haris Radetinac berättar om Bosse Anderssons betydelse för klubben.

– Han betyder allt Jag tror han betyder allt för mig och för klubben. Det är svårt att beskriva, säger Radetinac till FotbollDirekt.

Under eftermiddagen kom beskedet att Bosse Andersson lämnar sin roll som sportchef i Djurgårdens IF. Ett besked som inte kom så chockartat efter att det florerat en del rykten om ”Super-Bos” exit.

Den före detta Djurgårdsspelaren och kollegan Haris Radetinac berättar för FotbollDirekt om vad Bosse Andersson har betytt för honom och för klubben.

– Vad ska man säga, allt? Han betyder allt Jag tror han betyder allt för mig och för klubben. Det är svårt att beskriva, säger han till FotbollDirekt.

Hur kommer det här påverka Djurgården?

– Det kommer vi väl se, de närmaste månaderna. För att det Bosse gjort för föreningen och för mig, för alla andra spelare som har varit där, är inte många som kan göra det. Den personlighet han har och hur. Han har betytt så mycket för mig och för föreningen. Jag tror vi kom samtidigt, han kom nån månad efter mig, säger Radetinac och fortsätter:

– Då var föreningen nästan 30 miljoner back. Nu är det en av de rikaste klubbarna i Sverige. Vi säger ju allt. SM-guld, Svenska cupen, ut i Europa, tagit mest poäng i ett gruppspel och sen kom till semifinal i Conference League. Det säger mycket.

Haris Radetinac beskriver Bosse Andersson som mer än bara en sportchef och en person som gör det lilla extra.

– Det finns inga ord som kan beskriva det. Han är inte bara sportchef. Han är allt. Han skapar en sån bra relation med alla fotbollsspelare. Han tar hand om alla, verkligen som sina egna barn. Jag skulle kunna sitta här till imorgon och försöka förklara hur han är som person. Jag hade aldrig kunnat förklara så bra som han är, både som människa och som sportchef, avslutar Radetinac.