Honkavaara öppnar för Marqués: ”Överväger det”

STOCKHOLM. Kapten Jacob Une går en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar mot IFK Göteborg.

Det kan göra att Mikael Marqués för första gången är med i en matchtrupp för Djurgården.

– Vi överväger det, han ser bra ut i träning. Vi får se hur Unes status är, säger tränaren Jani Honkavaara.

Foto: Bildbyrån

Jacob Une missade 6-2-krossen mot IFK Värnamo senast på grund av skada och det är oklart om kaptenen kommer till spel mot Blåvitt på söndag, det berättar tränaren Jani Honkavaara efter Djurgårdens träningspass under onsdagen.

– Han är okej men det är 50/50, säger finländaren.

Det kan öppna upp för att Mikael Marqués tar plats i truppen för första gången den här säsongen, mittbacken som kom skadad i vintras efter sin succé i Västerås men vars rehab tagit betydligt längre tid än väntat.

– Vi överväger det, säger Honkavaara och syftar på Marqués i truppen mot IFK Göteborg och fortsätter:

– Han ser bra ut i träning. Han är inte redo för 90 minuter, men kanske för att vara med på bänken. Vi får se hur Unes status är.

Är det första gången som du känner att Marqués är så här nära?

– Nej, inte första gången, men vi måste lyssna på läkaren.

”Klart det är en besvikelse”

För både Marqués och Djurgården har det varit en missräkning att mittbacken fortsatt inte kommit till spel på grund av sin långdragna rehab.

– Klart det är en besvikelse, vi hade förväntat att ha in honom. Men vi har en bra mittbackssituation så det är inget problem för oss.

Det blir ju ett problem om Une inte kan spela och att ni sedan åker på en skada på antingen Marcus Danielson eller Miro Tenho?

– Vi tar ingen risk. Men kan inte Une spela så tar vi kanske in Marqués.

Vem annars kan hoppa in som mittback om inte Une eller Marqués gör det?

– Albin (Ekdal) kan alltid spela mittback, han gjorde det i våras också.

Är han förstaalternativet?

– Hmm… jag kan inte säga, vi får se.

Adam Ståhl kan annars också spela mittback?

– Jag har hört det en miljon gånger, säger Honkavaara och skrattar innan han tillägger:

– Men jag gillar att ha honom som ytterback.