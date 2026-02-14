Husseins otroliga glädje – efter tuffa åren: ”Jag njuter”

Bilal Hussein har ett par tuffa år i Hertha Berlin bakom sig.

Nu i Degerfors verkar dock mittfältaren ha hittat helt rätt.

– Jag tror aldrig jag varit så glad som jag är nu, säger han till Nerikes Allehanda.

Foto: Bildbyrån

Sommaren 2023 lämnade Bilal Hussein AIK för tyska Hertha Berlin.

Till en början fick han en del förtroende i Bundesliga 2, men överlag var åren i Tyskland väldigt tuffa för mittfältaren, som under de två sista åren enbart fick speltid i klubbens reservlag.

Nu i vinter så har mittfältaren valt att komma hem till Sverige och till Degerfors IF, ett beslut som ser ut att ha gjort mycket gott.

– Jag hade en bra känsla redan innan jag kom. Jag tror aldrig jag varit så glad som jag är nu. Som spelare, som människa. Jag njuter av det, det är en familjär klubb, säger han till Nerikes Allehanda och förklarar vidare varför han är så glad:

– Lagsammanhållningen, tränarna, alla runtom Degerfors. Det är sköna människor här.

Hussein har skrivit kontrakt med Degerfors över säsongen 2027.