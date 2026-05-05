FD-ELVAN – Omgång 6: Revanschen i Djurgården efter bänkplatserna

Han har fått finna sig i rollen som reserv i Djurgården.

Men när Mikael Marqués fick chansen hemma mot IFK Göteborg var han en av planens bästa spelare och är också nu en av tre Dif-spelare som tar plats i omgångens lag efter 6-0-pulvriseringen i går.

Foto: Bildbyrån

***

Mergim Krasniqi, Gais

Borta från spel i sju månader. Nu var Kraqniqi tillbaka – och det med besked. Hållen nolla i 4-0-krossen mot Örgryte i derbyt var bästa möjliga start för förra årets succékeeper. Hade visserligen inte jättemycket att göra mot ett tamt Öis, men fin symbolik här som gör att 33-åringen kniper platsen.

***

Piotr Johansson, Djurgården (2)

Med kaptensbindeln runt armen fortsätter högerbacken att övertyga och växa lavinartat sedan han blev återställd från korsbandsskadan. Flög fram på högerkanten mot Blåvitt i går och hade flera fina inspel, bland annat inlägget som Kristian Lien förvaltade med pannan till 3-0. Adam Ståhl får gnugga vidare i kampen om att ta tillbaka startplatsen.

Victor Eriksson, Hammarby (2)

Med möjligen otillåtna medel ska tilläggas, men Eriksson lyckades stänga ner Mikkel Ladefoged genom att hålla stekhete dansken mållös. VSK-tränaren Alexander Rubin rasade efteråt och menade att Eriksson borde visats ut redan efter fyra minuter och att han spelade på gränsen hela första halvlek medan Hammarbys tränare Kalle Karlsson menade att Eriksson inte hade något val mot en ”tre meter lång dansk”. Hammarby vann med 3-0 och Eriksson klarade av sin tuffa uppgift.

Mikael Marqués, Djurgården

Fått finna sig i rollen som backup i inledningen av allsvenskan. I hemmapremiären mot KFF spelade han högerback när Piotr Johansson insjuknat, mot Elfsborg lirade han mittback när Jacob Une vilades efter sjukdom. Nu fick Marqués göra tredje starten i årets allsvenska – och som han tog till vara på den chansen. Satte inte en fot fel i 6-0-pulvriseringen mot Blåvitt och hyllades rejält av Mikael Anderson efteråt där mittfältsstjärnan kallade Marqués för ”helt fantastisk”. Huvudbry för Jani Honkavaara inför derbyt på söndag hur han ska göra med mittbackarna med tanke på att Une var Djurgårdens bästa spelare mot Hammarby i näst senaste omgången samtidigt som Miro Tenho är tränarens favorit.

Elliot Stroud, Mjällby

I den här offensiva elvan får Stroud spela vänsterback snarare än wingback/ytter, men det går så klart inte att utelämna den numera VM-aktuelle Stroud som var enastående i 3-2-segern mot MFF. Slog till med ett mycket vackert mål och låg bakom mycket framåt för ett Maif som efter mardrömsstarten på årets allsvenska nu verkligen kommit i gång.

***

Max Andersson, Gais

Fått otacksamma rollen att ersätta långtidsskadade Gustav Lundgren, men Andersson har varit en av Gais bästa spelare i säsongsinledningen och nu i 4-0-derbyt mot Öis visade yttern rejäl klass med att skjuta in öppningsmålet och dessutom svara för en målgivande passning.

Bo Hegland, Djurgården

Tre målgivande passningar i 6-0-krossen mot Blåvitt och bäst på plan. Norrmannen gör lite som han vill och är så svårstoppad med sin teknik och spelförståelse. Blir nog inte långvarig i allsvenskan och det är förstås anmärkningsvärt att han knappt fick plats i Honavaaras matchtrupper i fjol.

William Milovanovic, Gais

En av derbyts stora kungar då han ägde mittfältet på Gamla Ullevi och där han dessutom svarade för dubbla assist. Han likt Andersson varit en av få ljusglimtar i denna Gais-upplaga så här långt – och då menar jag innan krossen mot Öis.

Victor Lind, Hammarby

28 miljoner kostade han. Målet mot VSK som öppnade upp allt i 67:e minuten var en fingervisning i vad Bajen kan få ut av sin rekordaffär. För som VSK-tränaren Rubin var inne på efteråt är det få spelare som lyckas göra det mål som Lind nu gjorde. Ett häftigt skott i svår vinkel och Lind blev i och med det den stora matchhjälten på 3Arena där Hammarby efter Linds drömmål till sist kunde vinna med 3-0.

***

Jacob Bergström, Mjällby

Två mål mot MFF på bortaplan. Bergström visade onekligen vägen i tungviktssegern och står nu på fyra gjorda efter sex matcher – två baljor bakom skytteligaledande Isak Bjerkebo på sex (där dock Bjerkebo gjort ett par av dessa från straffpunkten). Bergström Mjällbys viktigaste spelare mot MFF och förblir oerhört betydelsefull hela 2026 likt fjolårets guldsäsong.

Charles Sagoe Jr, Kalmar FF (2)

Två läckra förarbeten till Kalmars mål mot Sirius där assisten som ledde fram till 2-0-målet var något alldeles extra. Tyvärr för Arsenal-lånet räckte de två målgivande passningarna inte till några poäng eftersom serieledande Sirius vände och vann till 3-2, men Sagoe Jr är ruskig klass och en fröjd att titta på med sin bolltrygghet.