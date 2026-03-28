Hyllningen efter Bahouis exit: ”Som den gamle Ronaldo”

När AIK vann SM-guld 2018 var Nabil Bahoui en bärande spelare under våren som inlånad från Grasshopper.

Guldtränaren Rikard Norling är full av beundran nu när anfallaren valt att avsluta sin spelarkarriär.

– Han var som den gamle Ronaldo med trycket i steget, säger Norling till FotbollDirekt.

När Rikard Norling lyfte Lennart Johanssons pokal i november 2018 var Nabil Bahoui inte med.

Trots att ”Nabbe” själv ville stanna efter att halvårslånet med Grasshopper löpt ut på sommaren tidigare samma år kom den schweiziska klubben och AIK inte överens.

Men sommaren 2019 återvände Bahoui och fick då återigen Rikard Norling som tränare. De två jobbade tillsammans i ytterligare ett år innan Norling fick sparken när AIK hade det tungt 2020.

Nu när Bahoui i veckan valt att avsluta sin spelarkarriär är Norling stor i orden kring sin förre adept.



– Det är en spelare som ligger väldigt långt inne hos mig. Han var otroligt skicklig och det kanske är för stora ord nu, men som den gamle Ronaldo med det här drivet, trycket i steget. Men också kravställandet på medspelare och en sådan vinnarskalle. I min värld en perfekt AIK-representant, säger Norling till FotbollDirekt.

”Visste att man kunde lita på Nabbe, vek inte en tum”

Bahoui kom första gången till AIK inför 2013 års allsvenska från BP och blev snabbt en publikfavorit som både dribbler och poängspelare.

”Nabbe” hittade snabbt ett framgångsrikt samarbete på planen med namn som Martin Mutumba, Robin Quaison och Henok Goitom – detta under Andreas Alms ledning.

2014 blev Bahoui en del av Erik Hamréns landslag, men efter flytten till Saudiarabien sommaren 2015 tappade han samma plats och kom aldrig tillbaka till landslaget igen.

Även om Norling inte hade Bahoui i AIK när spelaren var som bäst i svartgult kan den karismatiske ÖSK-tränaren inte beundra 35-åringen nog.

– Han spelade med en touch av ”blå linjen”. Till skillnad från Nisse Johansson och Daniel Tjernström som var en stor portion svennebanan var Nabil mer ”rough” och många kunde nog identifiera sig med honom, sådana som hade det svårare att identifiera sig med Nisse och ”Tjerna”, säger Norling och tillägger:

– Men när det var derbydags, då visste man att man kunde lite på Nabbe. Han vek sig inte en tum.