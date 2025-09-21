Hyllningen till Besara: ”Allsvenskans skickligaste”

STOCKHOLM. Nahir Besara drygade ut sin skytteligaledning under söndagen.

Efteråt tokhyllas han av Kim Hellberg.

– Han är allsvenskans skickligaste spelare, säger Hammarbys tränare.

Foto: Bildbyrån

Det blev överkörning i andra halvlek på 3Arena.

Inför drygt 20 000 åskådare öppnade Tesfaldet Tekie målkontot i 49:e minuten och av bara farten satte Nahir Besara 2-0 tre minuter senare.

Detta var mittfältarens 15:e mål i årets allsvenska. 34-åringen ledde redan skytteligan inför omgången, men nu drygade han ut ledningen ytterligare och har nu två baljor till godo jämfört med Gais anfallare Ibrahim Diabate.

– Vi har allsvenskans skickligaste spelare i Nahir. Han är uppe på 15 mål nu, vi skrattar åt det, säger Hellberg och syftar på att en mittfältare toppar skytteligan.

Men Hammarbys nummer 9-spelare som förväntas göra målen framåt, Paulos Abraham, hyllas också av sin tränare. Abraham spelade läckert fram Besara till 2-0-målet och gjorde sedan själv 3-0-målet, detta från en spelare som haft en ganska tung säsong och som först efter Jusef Erabis exit i slutet av sommarfönstret fått större förtroende centralt i anfallet.

– Paulos kommer bli en fantastiskt bra nia, jag tycker att han var fenomenal i dag, säger Hellberg efter 4-0-krossen mot BK Häcken.

Vasic kunde ha debuterat: ”Sitter man på bänken finns möjligheten”

På tal om nummer nio-spelare satt Nikola Vasic på bänken för första gången sedan ankomsten från Brommapojkarna. Fjolårets allsvenska skyttekung närmar sig med andra ord debut i Bajendressen.

– Nikola har börjat träna ordentligt mot slutet. Det är kul att han kan vara med mot slutet av säsongen nu, säger Hellberg.

Var det nära att det blev ett inhopp?

– Sitter man på bänken finns möjligheten, men det hade i så fall varit ett kortare inhopp i dag på typ fem minuter. Men det fanns åtta andra spelare på bänken som var mer redo än honom.

Med sex omgångar kvar har tabelltvåan Hammarby åtta poäng upp till serieledande Mjällby, två pinnar färre än efter föregående omgång. Hellberg ler när Maifs 1-1-resultat på hemmaplan mot Öster i går kommer på tal.

– Jag sa ju att guldstriden var död förra veckan och det var ju genialiskt av mig för nu tappade de poäng mot Öster. Jag får fortsätta säga att guldstriden är död, men klart jag såg den matchen och hoppades att de skulle trilla dit.