Ihler vill ta revansch: ”Långt ifrån den nivån”

Elfsborg hade en tuff avslutning på säsongen i fjol.

Nu vill anfallsstjärnan Frederik Ihler ta nya tag.

– Vi ska upp och ta kampen med de andra lagen i toppen, säger dansken till Campo.

Foto: Bildbyrån

IF Elfsborg gjorde en svag höst i allsvenskan i fjol och landade till slut på en åttonde plats. Den danske anfallaren Frederik Ihler köptes loss av Boråsklubben under sommaren och noterades för sju mål och en assist.

Ihler är missnöjd med avslutningen på allsvenskan 2025.

– Vi ska upp och ta kampen med de andra lagen i toppen och kämpa där det är roligt. Säsongen vi kommer ifrån var långt ifrån den nivå vi har. Vi har kvaliteterna att vara med i toppen, där vi också låg placerade när vi gick på sommarledighet förra året, säger Ihler till den danska sajten Campo och fortsätter:

– Så vi ska tillbaka, och perioden i höstas när det inte gick så bra har gjort oss mer sammansvetsade. Nu är vi starka, och med den förberedelse vi har haft under försäsongen har vi blivit starkare. Jag ser verkligen fram emot att vi ska spela om poäng igen.

Ihler har representerat en drös klubbar under sin karriär men menar att han har hittat rätt i Elfsborg.

– Det är viktigt som fotbollsspelare att bygga en grund. Därför har jag skrivit ett långt kontrakt, och nu finns det en plan för mig. Att inte behöva något nytt hela tiden och att kunna slå sig ner och få lugn har varit superviktigt för mig, säger Ihler, som också har flyttat ihop med sin flickvän som kommer från Borås.

Ihlers kontrakt med Elfsborg sträcker sig över 2029.