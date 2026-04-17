Inför stormötet – Djurgården kan jämna ut statistiken

FOKUSMATCHEN: Malmö FF har ett marginellt övertag gentemot Djurgården de senaste åren.

På fredag kan blåränderna jämna ut statistiken.

Här är allt du behöver veta inför toppmötet.

De senaste tio säsongerna har Malmö FF och Djurgården utvecklats till tydliga maktfaktorer i allsvenskan. Sedan 2015 har lagen sammanlagt samlat på sig sju SM-guld och tre cuptitlar. Båda har även gjort starka resultat i Europa.

Sett till inbördes möten är det än marginell fördel för MFF. Den himmelsblå klubben har sedan 2015 besegrat Djurgården tio gånger i tävlingssammanhang. Under samma period har det blivit nio segrar för Blåränderna.

I början av seklet var varken Malmö FF eller Djurgården några dominanta krafter i svensk fotboll. Inför säsongen 2001 var båda klubbarna nykomlingar i allsvenskan efter att ha åkt ut samtidigt två år tidigare.

Matchen ikväll blir också lite av ett jubileum, åtminstone sett ur MFF-ögon. Den 21 april 2001, nästan på dagen 25 år sedan, spelade Malmö FF mot Djurgården på Stockholm stadion. Båda lagen var nykomlingar inför säsongen.

I MFF:s laguppställning fanns en ung Zlatan Ibrahimovic som året innan gjort tolv mål i superettan. I den 70:e minuten, med bortalaget i 2–0-ledning, vände den då 19-åriga anfallaren ut och in på djurgårdsförsvaret.

”En bosnisk-svensk sambadans”. Så valde Aftonbladets Simon Bank att beskriva Zlatans fotbollskonster. Det hela resulterade i att han retfullt rullade in bollen i mål med vänsterfoten. Den efterföljande målgesten har blivit en klassiker.

Under matchen hade hemmapubliken skanderat ”vi hatar Zlatan” mot den framtida storstjärnan. Nu fick han ge tillbaka. Efter en segerdans satte Zlatan båda händerna bakom öronen, riktat mot hemmapubliken.

”Jag fick sista ordet”, sade Ibrahimovic till Aftonbladet efteråt.

Säsongen 2001 skulle visa sig bli starten på en framgångsperiod för både Djurgården och Malmö FF. Blåränderna slutade tvåa i tabellen, endast en poäng bakom seriesegrarna Hammarby.

Året därpå blev Djurgården mästare för första gången sedan 1966. Malmö FF slutade tvåa. Blåränderna bärgade även hem cuptiteln det året. Man tog sig till finalen mot AIK genom att besegra MFF med 4–0 i semin.

Mellan 2003 och 2005 vann DIF ytterligare två liga- och cupguld. Inklämt där emellan snodde MFF åt sig SM-bucklan, skåningarnas första sedan 1988.

Djurgården borta mot Juventus i Champions League-kvalet 2004. Foto: Bildbyrån

Mot slutet av 00-talet tappade båda klubbarna resultat. Djurgården höll till och med på att åka ur allsvenskan 2009, men räddades av ett sent avgörande från Mattias Jonson i kvalet mot Assyriska.

Under 2010-talets första hälft återtog MFF makten i svensk fotboll med tre SM-bucklor och två raka säsonger i Champions League.

2019, tio år efter att ha stått på ruinens brant, blev Djurgården svenska mästare igen. Åren som följde skulle bli en framgångssaga för klubben, inte minst i Europa. Toppen nåddes i maj 2025 då blåränderna mötte Chelsea i semifinalen av Conference League.

Matcherna mellan Djurgården och Malmö FF sedan 2015

2025

Malmö FF – Djurgården 0-1

Djurgården – Malmö FF 0-1

2024

Malmö FF – Djurgården 4-0

Djurgården – Malmö FF 0-1

Malmö FF – Djurgården 1-1 (4-1 efter straffar) (cupfinal)

2023

Malmö FF – Djurgården 0-0

Djurgården – Malmö FF 2-0

2022

Djurgården – Malmö FF 4-0

Malmö FF – Djurgården 3-2

2021

Djurgården – Malmö FF 3-1

Malmö FF – Djurgården 1-1

2020

Djurgården – Malmö FF 3-2

Malmö FF – Djurgården 1-0

2019

Djurgården – Malmö FF 1-1

Malmö FF – Djurgården 0-1

2018

Djurgården – Malmö FF 3-0 (cupfinal)

Djurgården – Malmö FF 3-0

Malmö FF – Djurgården 1-0

2017

Djurgården – Malmö FF 0-1

Malmö FF – Djurgården 3-2

2016

Djurgården – Malmö FF 3-1

Malmö FF – Djurgården 1-0

2015

Djurgården – Malmö FF 0-2

Malmö FF – Djurgården 1-1