Inga tveksamheter för Besara – trots utgående kontrakt: ”Nej, aldrig”

Nahir Besaras kontrakt med Hammarby löper ut vid årsskiftet.

Några tveksamheter kring att han vill stanna längre än så finns dock inte.

– Nej, vad ska det finnas tveksamheter kring?, säger han till Expressen.

Nahir Besara har varit tydlig vad han själv vill och tänker kring sin framtid. Så sent som i somras slog han för FD fast vad som gäller.

– Hammarby eller lägga av, det är så jag känner. Det är här jag vill vara, sa han då.

Samtidigt är hans kontrakt med Hammarby utgående, men några tveksamheter kring en fortsättning i Bajen verkar inte finnas från Besaras sida.

– Nej, vad ska det finnas tveksamheter kring? Jag fortsätter prestera, klubben fortsätter satsa och utvecklas och man är fortfarande uppskattad här. Det är den bästa platsen att vara på. Sedan kan jag stå här och säga en sak och klubben känna något annat. Vi får se när det väl är dags för dem … Det är ju de som ska komma med ett kontrakt till mig. Det är ju inte så att jag kan gå och säga: ”Ge mig det här”. Det funkar inte så, säger han till Expressen.

Bajens lagkapten är samtidigt inte orolig över att han inte kommer att erbjudas ett nytt kontrakt.

– Nej, aldrig. Jag är aldrig orolig över något sådant. Det finns värre saker i livet än att behöva sluta med fotboll – kanske.

Den här säsongen står Besara noterad för 13 mål och fyra assist på 22 framträdanden i allsvenskan.