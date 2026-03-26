Ingen fortsättning för Khazeni i Norrköping: ”All kärlek till er”

Kristoffer Khazeni har tränat med IFK Norrköping i omkring ett halvår.

Nu står det klart att 30-åringen inte kommer att fortsätta i ”Peking”.

– Jag vill bara passa på att tacka alla för stödet och stöttningen jag fått, säger han i en video på X.

Det var i december 2024 som Kristoffer Khazeni, för andra gången, opererades för en hjärntumör som han drabbades av år 2022. Strax därefter löpte 30-åringens kontrakt med IFK Norrköping ut och sedan dess har han stått utan klubb.

Under det senaste halvåret har dock den offensiva pjäsen åter tränat med ”Peking”. Om det skulle rendera i någon form av kontrakt stod dock inte klart.

Det gör det däremot i dag, då Khazeni själv meddelar att han har gjort sin sista dag på Idrottsparken i Norrköping.

– Jag vill bara passa på att tacka alla för stödet och stöttningen jag fått, det har betytt mycket för mig och gjort min canccerresa mycket lättare. All kärlek och respekt till alla er, säger Khazeni i en video på plattformen X.

Under sin tid i IFK Norrköping spelade Kristoffer Khazeni 53 allsvenska matcher.