”Inte lätt för Priske mot detta fysmonster”

STOCKHOLM. Sen fotbollshöst – men det är likväl en match av hög kvalité i dag mellan Djurgården och Blåvitt på 3Arena.

Djurgårdens August Priske ännu mållös och han har inte haft det lätt med bjässen Rockson Yeboah.

Foto: Bildbyrån

Vi har inte fått se särskilt många kristallklara chanser. Båda lagen har i stort sett haft var sin.

Djurgården hade en efter kalabalik i straffområdet framför Elis Bishesari.

Ett stycke innan hade Saidou Alioum snudd på öppet mål i något ögonblick efter en misslyckad nick hemåt från Keita Kosugi som ställde målvakten Filip Manojlovic – som var långt ute i straffområdet.

I IFK Göteborg startar 21-årige ghananen Rockson Yeboah – och den grymt fysiske mittbacken ser spännande ut. Den allsvenske skyttekungen August Priske har haft svårt att komma loss mot en kille som varit lite kritiserad men som nu ser ut att börja på ihop sitt spel.

Jämförs nu med Odilon, Aidoo och Amartey

FotbollDirekts Casper Nordqvist imponeras av både honom och två lag som spelar en match som kan handla om vem som tar topp-4.

– Rockson har helt plockat ner Priske och det är tydligt att firma Billborn/Björklund varit noga med att sätta hårt mot hårt mot den allsvenska skyttekungen som vräkt in mål sedan sommaruppehållet. Rockson har setts för opolerad och ojämn ut tidigare i år men så fick han chansen senast från start – och som han tog den, säger Nordqvist och fortsätter:

– Nu känns bjässen på 190 centimeter och säkert 90 pannor självskriven ut i försvaret och det blir intressant att se utvecklingen för Rockson. Vi har sett namn som Odilon, Aidoo och Amartey göra braksuccé i allsvenskan för att sedan hamna i finfina klubbar utomlands och här kan Blåvitt ha något riktigt spännande att hålla hårt i.

Nordqvist är också tillfreds med underhållningen första 45 minuterna.

– Två lag som måste framåt, laget som vinner i dag har fjärdeplatsen i egna händer inför sista omgången – men slutar mötet kryss i dag får i stället AIK fjärdeplatsen i egna händer inför avslutningen nästa helg. Ni hör själva, Djurgården och IFK måste båda vinna i dag och det lär fortsatta ösas på i andra men med fler klara chanser.