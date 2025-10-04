Christoffer Nyman är Norrköpings meste spelare någonsin i allsvenskan.

Då skiner Janne Andersson, som var den som gav anfallaren sin första match, upp.

– Han sprang rätt in i hjärtat på folk, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var i förra helgens förlustmatch mot BK Häcken som IFK Norrköping fick en ny rekordman. På Bravidas konstgräs sprang Christoffer ”Totte” Nyman ut till en allsvensk match för 322:a gången och skrev med det in sig i ”Pekings” historieböcker.

Anfallaren gick om Åke ”Bajdoff” Johansson i antalet allsvenska matcher, och kan numera titulera sig som IFK Norrköpings meste spelare i serien någonsin.

För 14 år sedan gjorde ”Totte” Nyman sin första allsvenska match. Då var det den dåvarande IFK Norrköping-tränaren Janne Andersson som släppte fram den unge strikern för första gången. Den 18-åriga Nyman hade precis skjutit upp ”Peking” till allsvenskan igen efter ett sent avgörande mål mot Ängelholm, och i premiäromgången av allsvenskan 2011 belönades han av Andersson med ett inhopp mot Gais.

– Jag kom till Norrköping 2011, och då hade han precis skjutit upp IFK i allsvenskan som 18-åring. Numera är han väldigt kraftfull, men han var inte så fysiskt kraftfull på den tiden, säger Janne Andersson.

– Vi hade många egna, unga spelare som utvecklades jättebra under de åren, fortsätter han.

Vad stack ut med ”Totte”?

– Det är hans optimism i allting han gör. Han var egentligen lite samma typ av spelare som han är fortfarande, med en skillnaden att han har byggt upp en fysik nu. Han är en oxe nu, då var han lite tunnare. ”Totte” är en sådan spelare som alla vill ha i sitt lag. Alla tränare vill ha en ”Totte” Nyman vågar jag påstå. Vi jobbade väldigt mycket med att hota i djupled. Det har jag gjort hela tiden i mina lag. Jag vill ha forwards som löper i djupled och hotar motståndarens backlinje. ”Totte” hotar konsekvent. Han är så oöm i sitt sätt att spela, och de var han redan då, säger Andersson och tillägger:

Christoffer Nyman sköt upp Norrköping till allsvenskan. Foto: Bildbyrån

– Han tar löp, han tar löp, han tar löp. Det är oerhört jobbigt att möta en sån spelare för en backlinje. Han var ”light-versionen” av det han är nu. Väldigt optimistisk i sitt sätt att spela och en bra målskytt redan då, och just att han hela tiden tar de här löpen och hotar. Jag tycker att det är fantastiskt bra. Vi tränade jättemycket på det, och han hade det i sig på ett jättebra sätt.

”Han sprang rätt in i hjärtat”

Under de efterföljande åren utvecklades Christoffer Nyman till en regelbunden startspelare i Janne Anderssons IFK Norrköping. Men det var i hård konkurrens med resten av ”Pekings” offensiv.

– Han hade tuff konkurrens. Vi hade Kujovic, Isaac (Kiese Thelin), Alhaji Kamara och ”Totte” samtidigt. Jag har haft flyt och någon form av skicklighet att hitta bra forwards och få till det med bra forwards. Då fick han spela lite yttermittfältare under en period och det vet jag att han inte tyckte om, och det förstår jag för han vill ju spela forward. Men för mig som tränare var det att få ut det mesta möjliga av laget och därför blev han periodvis yttermittfältare eftersom att vi hade så bra forwards, berättar den forne Norrköping-tränaren.

Det hela kulminerade i den succéartade säsongen 2015. IFK Norrköping hade säsongen innan varit nära att åka ur allsvenskan, men i november 2015 stod ”Peking” där med Lennart Johanssons pokal i handen. Christoffer Nyman fick fira SM-guldet med klubben i hans hjärta och med tio mål och fyra assist var han en bidragande faktor till skrällsegern.

– Han gör ett antal mål och han bidrog jättemycket. Jag glömmer inte, men andra kanske glömmer att vi vann SM-guld på vårt anfallsspel. När jag blev förbundskapten insåg jag att jag inte hade samma anfallskvalité på det sättet och då fick vi spela på ett annat sätt. Men med Norrköping utvecklade vi ett spel under flera års tid som ledde till guld 2015. Vi gjorde flest mål och tog 66 poäng. ”Totte” var en jätteviktig del i det som forward, men även som sagt som yttermittfältare i en period, säger Janne Andersson och fortsätter:

Christoffer Nyman och Niklas Bärkroth efter guldmatchen 2015. Foto: Bildbyrån

– Vi hade yngst lag i allsvenskan om man tittade på startspelarna och vi hade i snitt 5,5 startspelare som var Norrköping-killar. Det var ”Totte”, Alexander Fransson, Mitov Nilsson, Linus Wahlqvist, Christopher Telo, Filip Dagerstål, jag kan ha glömt någon. Vi hade ett gäng spelare där, och det gjorde att identiteten med laget och staden blev så jäkla häftig. Och där var ”Totte” en stor del. Alla gillar ”Totte”. Han sprang rätt in i hjärtat på folk.

Togs ut i första landslagstruppen

Succén 2015 innebar ett nytt jobb för Janne Andersson, som tog över efter Erik Hamrén som ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Då tog han favoriten ”Totte” Nyman med sig och gjorde anfallaren till svenska A-landslagsman (Nyman gjorde debut i A-landslaget under januariturnén 2013).

I Anderssons första trupputtagning fanns det plats för Nyman och ett gäng andra allsvenska profiler, något som rörde upp en hel del känslor där och då.

– Jag vet att det muttrades lite. Vi hade ju med Alexander Fransson från Norrköping, Rhodén och Oscar Hiljemark. Det muttrades lite om det. Men det är så att om man känner spelare och vet vad de går för, och när man börjar på något nytt som jag gjorde då, så var det lättare att ta in dem som man hade bäst koll på. Plus att de var bra. ”Totte” var ju jättebra då. Han kom med på sina kvalitéer, men lite grann att om man har bra koll på en spelare så är det lättare att ta ut honom, säger Andersson.

Janne Andersson och Christoffer Nyman 2018. Foto: Bildbyrån

Under Janne Andersson blev det sju A-landskamper för Christoffer Nyman, som under den tiden noterades för två fullträffar.

– Han hade fått fler landskamper under min ledning om han inte hade haft skadeproblematik. Han har inte haft några jättestora skador men det var smågrejer hela tiden.

Janne Andersson fortsätter:

– Som startspelare hade han säkert varit med, men framför allt som inhoppare. Leder man en match och släpper in ”Totte” Nyman kan han pressa en backlinje själv. Han är dessutom en jäkla bra kontringsspelare om man blir tillbakapressad. Jagar man mål är han en fantastisk målskytt och en bra boxspelare, och en spelare som alltid är på väg någonstans och öppnar ytor för andra. ”Totte” kan jag inte prata nog om.

Hur är kontakten med Nyman i dag?

– Jag är inte jättebra på att hålla kontakt med folk. Jag tycker att då var då, lite grann. Men jag skickade ett sms och gratulerade honom när han slog rekordet. Den kontakten har vi haft, men inte mycket mer än så. Det är få spelare som jag har den djupa kontakten med.

IFK Norrköping gästar Gais klockan 17:30 under lördagen.