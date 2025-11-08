Jansson om IFK Göteborgs lyft: ”Alltid gillat utmaningar”

IFK Göteborg har gått från bottenstrid till övre halvan.

Anledningen?

– Vi stod samman och tog tag i saker, säger sportchefen Jesper Jansson till Aftonbladet.

IFK Göteborg går in i säsongsavslutningen med helt andra förutsättningar än tidigare år. Från att ha kämpat nära nedflyttningsstrecket är laget nu på övre tabellhalvan.



Sportchefen Jesper Jansson menar att det framför allt handlat om att samla klubben.

– Jag har alltid gillat utmaningar. Och här var utmaningen att kunna samla folk. Det är ju ändå, om inte den största, så en av de största klubbarna i Sverige, säger han i en intervju med Sportbladet.

Inför säsongens sista omgång kan IFK Göteborg sluta så högt som fyra. Jansson lyfter det gemensamma arbetet bakom förändringen.

– Vi har pekat ut tillgänglighet, fysisk status och föryngring av truppen. I turbulensen med dåliga resultat kändes det verkligen som att man stod samman och tog tag i saker.

IFK Göteborg ställs mot IFK Norrköping hemma på söndag 15.00.