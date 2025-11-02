17-åring gör startdebut för Blåvitt – så startar lagen

Kampen om Europa-platserna fortsätter.

Djurgården tar emot IFK Göteborg på 3 Arena.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Tabellettan och tabelltvåan är klara sedan tidigare i allsvenskan. Nu återstår det vilka lag som säkrar spel i Europa nästa år. Två av lagen som gör upp är Djurgårdens IF och IFK Göteborg som drabbar samman under söndagen.

För ”Blåvitts” del är det en tuff match där de aldrig tidigare har besegrat Djurgården på 3 Arena i Stockholm.

Djurgården ställer upp med en identisk elva jämfört med senast mot IFK Värnamo. Samtidigt gör ”Blåvitt” två förändringar när Benjamin Brantlind, 17, får chansen för från start för första gången i år. Saidou Alioum får chansen från start medan August Erlingmark och Felix Eriksson saknas i startelvan.

Matchen startar 16.30

Startelvor:

Djurgårdens IF:

Manojlovic – Ståhl, Tenho, Danielson, Kosugi – Schuller, Anderson, Siltanen – Fallenius, Priske, Tokmac.

IFK Göteborg:

Bishesari – Santos, Yeboah, Svensson, Tolf – Brantlind, Kruse, Thordarson – Alioum, Fenger, Heintz.