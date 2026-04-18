Paulos Abraham tillbaka i Bajen-elvan mot Örgryte

I dag ställs Hammarby mot Örgryte i den tredje allsvenska omgången.

Detta då man gör upp på 3Arena i Stockholm.

Matchen har avspark klockan 15.00.

Efter att ha kört över Mjällby AIF i hemmapremiären reste Hammarby till Uppsala för att gästa Sirius under måndagen.

Där slutade matchen med en 2-0-seger för de blåsvarta vilket innebär att ”Bajen” står på tre poäng efter två matcher. Bättre har det gått för nykomlingen Örgryte IS som spelade lika mot Malmö FF i premiären för att sedan besegra de regerande mästarna Mjällby med 2-0 på Strandvallen.

I dag gör de två anrika klubbarna upp om tre nya poäng i allsvenskans tredje omgång. Värt att notera från startelvorna är att Paulos Abraham är tillbaka i Bajen-elvan efter att ha inlett matchen mot Sirius på bänken.

Startelvor:

Hammarby IF: Hahn; Persson, Winther, Eriksson, Skoglund – Johansson Schellhas, Karlsson – Lind, Besara, Madjed – Abraham.

Örgryte IS: Gustafsson; Parker, Dyrestam, Styffe – Andreasson, Parker-Price, Laturnus, Paulson – Sana, Tibbling Ugwo – Hofvander.



