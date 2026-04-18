Här är elvorna till Arosderbyt
I dag spelar IK Sirius och Västerås SK Arosderby.
Detta då man gör upp om tre poäng på Studenternas IP i Uppsala.
Matchen har avspark klockan 15.00.
Efter att ha kört över Degerfors på bortaplan i premiären ställdes IK Sirius hemma mot Hammarby i måndags – där man vann beskedligt med 2-0.
Västerås SK inledde i sin tur sin säsong med att vinna bortapremiären mot Kalmar FF med uddamålet innan man förlorade två poäng hemma mot Elfsborg förra veckan.
I dag ställs de två Aros-klubbarna mot varandra i säsongens första derby. Matchen spelas på Studenternas IP i Uppsala och ingår i den tredje allsvenska omgången.
Startelvor:
IK Sirius: Celic; Krusnell, Anker, Soumah, Castegren – Lindberg, Heier, Nartey – Bjerkebo, Ure, Jönsson.
Västerås SK: Jäger; Wernersson, Nsabiyumva, Magnusson – Baggesen, Diagne, Ring, Gefvert – Boudah, Ladefoged, Taonsa.
