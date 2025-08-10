JUST NU: Hammarby tog viktig seger – hakar på i guldstriden

IFK Norrköping tog emot Hammarby på Platinum cars arena.

Bajen vann med 2–0.

Under söndagseftermiddagen gästas den allsvenska elvan IFK Norrköping av andraplacerade Hammarby hemma på Platinumcars arena i Norrköping.

Gästerna måste vinna för att haka på serieledande Mjällby AIF i toppen. Samtidigt riskerar ”Peking” att bli neddragna i en bottenstrid om en seger mot Hammarby inte inkasseras. Inför avspark hyllades den bortgångne Peking-ikonen Ove Kindvall med en stående ovation. IFK Norrköping-spelarna bär även sorgeband för att hedra Kindvall.

Hemmalaget var nära på att ta ledningen i den första minuten när Isak Andri Sigurgeirsson drar till med ett skott i stolpen.

I den 22:a minuten kommer Hammarbys Paulos Abraham till ett läge och avlossar ett skott som räddas undan av Peking-keepern David Andersson.

Inget av lagen lyckades spräcka nollan och det blev en mållös första akt.

I den andra halvleken dröjde det endast fem minuter innan matchens första mål skulle komma. Efter att Montader Madjed slagit in ett inlägg skulle Amadeus Sögaard nicka bort bollen, men skickade den bara rakt upp i luften varpå Nahir Besara dunkade in returen i nättaket på volley.

En kvart efter Nahir Besaras mål hamnade bollen, efter ett inlägg, på fötterna hos Ibrahima Fofana som avslutade med vänstern upp i krysset. 2-0 Hammarby.

Det kom att bli matchens sista mål och Hammarby hakar på i den absoluta toppstriden i allsvenskan.

IFK Norrköping:

D. Andersson – Neffati, Sögaard, Watson, Baggesen – Höög Jansson, Traustason, Å. Andersson – Moberg Karlsson, Nyman, Sigurgeirsson.

Hammarby IF:

Hahn – Fofana, Eriksson, Vagic, Pinas – Tekie, Karlsson, Besara – Madjed, Tounekti, Abraham